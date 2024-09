Po narodení synčeka ju opustil partner. Porotkyňa Eva Burešová bola na dne, vyslobodil ju až známy šéfkuchár

Dnes je na vrchole, ale zažila obdobie, keď siahala na úplne dno svojich síl. Začalo sa to už v detstve, keď ju šikanovala učiteľka, neskôr spolužiačky a keď sa zdalo, že sa všetko obracia na dobré, pre nešťastnú lásku padla na úplne dno. Herečka, bronzová slávica a porotkyňa šou Česko Slovensko má talent Eva Burešová napriek nástrahám osudu na lásku nezanevrela a po boku známeho šéfkuchára Přemka Forejta pochopila, čo znamená šťastie.

Trpké spomienky na detstvo

Keď sa v šou Česko Slovensko má talent v roku 2011 na pódium postavila vtedy len 17-ročná súťažiaca Eva, zrejme nikomu nenapadlo, že sa o pár rokov bude živiť herectvom a spevom a pôjde jej všetko, na čo siahne. Bohužiaľ, na ceste za úspechom musela prekonať aj prekážky, ktoré sú nočnou morou všetkých detí či rodičov.

„Bola som jednoducho iná. Ktokoľvek, kto trošku vyčnieva z radu, hoci nie zle, tak naňho začnú ukazovať. Bola som malá, ukecaná, extravagantná. Bojovala som za nejaké názory,“ rozhovorila sa v podcaste (ne!)ZÁVISLÁ a priznala drsnú šikanu. Najhoršie na tom bolo to, že to začala učiteľka.

Stratila samu seba

Keď vtedy len sedemročná Evička priznala trápenie svojej mame, učiteľka sa nedala. Školáčku si zavolala do kabinetu a snažila sa jej vnútiť svoje názory. „Začala mi hovoriť, že sa nič také veľké nedeje, že som si to vymyslela, aby som bola zaujímavá. V tej chvíli som stratila samu seba. V tej chvíli som si hovorila, že si to asi naozaj vymýšľam,“ priznala Eva, ktorú si čoraz viac začali všímať aj spolužiačky a šikanovanie stupňovali. Nepomohlo ani preloženie do inej triedy, práve naopak. Nevraživosť sa stupňovala a došlo aj na fyzický útok.

Snaha robiť všetko správne a nedať nikomu dôvod povedať o nej niečo zlé ju však prenasleduje dodnes, a to aj napriek tomu, že už v pomerne nízkom veku dosiahla kariérne hádam úplne všetko, o čom kedysi snívala. Ako 13-ročná získala hlavnú rolu v Národnom divadle, hviezdila v seriáloch ako Gympl s (r)učením omezeným, Slunečná či ZOO a ocenili ju v ankete populárnej hudby Český slavík.

Materstvo, na aké nebola pripravená