Aj po troch rokoch s Darou má oči na stopkách. Pavel Nedvěd priznal, že tiež občas zažiarli a má aj na čo

Aj po troch rokoch randenia je v strehu. Priateľ Dary Rolins Pavel Nedvěd si svoju drahú polovičku poriadne stráži a niekedy vraj má i čo robiť, aby nežiarlil.

Speváčka a bývalý futbalista tvoria pár od leta 2021. Napriek trojročnému vzťahu však nechce ani jeden toho druhého nútiť do sťahovania, a tak žijú na dvoch miestach. Ona býva so svojou dcérou Laurou v Česku v dome, ktorý stavala niekoľko rokov, on je zasa doma v Taliansku. Dvojica si však už buduje aj spoločné hniezdočko.

Spoločné chvíle sú im vzácne

Keďže pár spolu funguje na diaľku, spoločné chvíle sú im veľmi vzácne a snažia sa ich naplno vychutnať. Naposledy poslala Dara fanúšikom pozdrav z Turína priamo od stola. Dvojica si na fotografii pochutnáva na ustriciach a zdajú sa šťastní.

V Taliansku trávia zaľúbenci celkom veľa času – v lete pri mori, v zime v Alpách. „Pretože zážitky a spomienky sú tým najkrajším darčekom,“ vyznala sa Dara pred časom na svojej sociálnej sieti.

Má čo robiť, aby nežiarlil

Dva domovy sú pre oboch celkom praktické. V Taliansku má totiž väčšie súkromie Dara a v Česku a na Slovensku zasa Pavel, ktorý je v Taliansku veľkou futbalovou hviezdou a stále ho tam ľudia spoznávajú. Keďže má však každý vo svojej krajine cez rok veľa práce, čas trávia dlhé týždne aj osve a ich vzťah stavajú predovšetkým na vzájomnej dôvere. Ako pritom Pavel nedávno priznal, občas má čo robiť, aby nežiarlil. Nedávno ho na párty zastihol redaktor Smotánky, ktorý sa ho na žiarlivosť i priamo opýtal. Jeho odpoveď vám vyvolá úsmev na tvári.