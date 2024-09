V cieli dvíha nad hlavu barly. Železný muž z Komárna našiel šťastie pri Heni, ktorú spoznal pri guláši

Osud sa s ním nemaznal a pre zákernú rakovinu prišiel o jednu nohu. Maroš Kudlík sa napriek tomu nevzdáva. Komárňan rád športuje, vystúpil na najvyšší vrch Slovenska a problém mu nerobí ani odbehnúť ťažké preteky Spartan race. Muž, ktorý v cieli nad hlavu zdvíha barly a stal sa vzorom nielen pre ľudí s hendikepom, ale aj pre tých zdravých, sa uplynulý piatok prihlásil na jeden z najvytrvalejších behov svojho života - ten manželský.

Zdolal aj najťažšie prekážky

Príbeh nezlomného muža sa začal, keď bol ešte chlapcom. Od lekárov si vypočul krutý verdikt, rakovina mäkkých tkanív. Keďže operácie nepomohli, museli mu doktori nakoniec amputovať celú nohu.

Ani to však Maroša nezlomilo, práve naopak. „Pýtam sa samého seba, či dokážem urobiť nasledujúci krok dopredu. Samozrejme, že si odpoviem kladne a o ten jeden krok sa opýtam, či dokážem urobiť ďalší. Postupnými krôčkami si uvedomujem, že sa viem dostať do cieľa,“ povedal pre Nový Čas recept na úspech športovec, ktorý si nevyberá práve najľahšie prekážky.

Netradičné zásnuby

Tie mu však už viac ako dva roky pomáha zdolávať aj Henrieta, s ktorou ich spojila guláš párty. Maroš v nej našiel oporu, ktorá ho sprevádza na každom kroku. Inak tomu nebolo ani pred rokom vo francúzskom Morzine, kde Henrieta v návale emócii vyrukovala pred Maroša so spontánnym nápadom.

„Neplánovala som to, proste som to vtedy tak cítila, že to musím urobiť,“ prezradila Novému Času sympatická brunetka po tom, ako v cieľovej rovinke pokľakla pred Maroša a bez váhania ho požiadala ho o ruku. „Prsteň som nemala, aj som sa snažila nejaký zohnať, ale neúspešne,“ doplnila s tým, že sa snažila improvizovať aspoň s kvietkom, ktorý odtrhla zo záhonu. Hoci svoju lásku poriadne prekvapila, dočkala sa kladnej odpovede.

Vydal sa na najvytrvalostnejší beh