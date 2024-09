Bez pomoci sa nedokázal okúpať ani prezliecť. Vyslobodenie z pekelných bolestí prišlo až po rokoch

Jedného dňa prišiel na to, že to, čo mu malo pomáhať, mu v skutočnosti škodí. Austrálčan Jordan Hendey 20 rokov svojho života nadmerne používal steroidný krém na zjemnenie ekzému, čo mu odporučil doktor. Keď potom tento krém konečne vysadil, bojoval so zdravotnými problémami, ktoré by bez svojej priateľky nezvládol. Zdá sa však, že príbeh má šťastný koniec.

Veď z toho vyrastieš

Jordana trápil ekzém už od detstva a lekári mu povedali, že raz z toho vyrastie. Napokon sa nič nezmenilo, aj keď už dospel. Sám bol z toho veľmi prekvapený - ekzém sa zhoršoval a on vedel, že slová doktorov sa nenaplnia. „Chodenie hocikde von bolo nočnou morou - napríklad na pláž alebo stanovať,“ povedal Jordan pre Daily Mail.

Pred ôsmimi rokmi prišiel na to, že pleť mu zhoršuje práve závislosť od steroidného krému a trpí tzv. „Tropical Steroid Withdrawal“, čo je nepríjemná a bolestivá reakcia na vysadenie steroidov. Jeho pokožku zrazu posiali červené fľaky, pre ktoré sa musel vyhýbať slnku a neustále nosiť oblečenie, ktorým sa musel chrániť pred žiarením.

Japonský pokus

Pokožka mu začala praskať, svrbieť ho a všetky činnosti boli preňho takmer nezvládnuteľné. Najmenej mal začervenané, paradoxne, oblasti, ktoré predtým posieval jeho ekzém. V týchto ťažkých časoch sa Jordan mohol spoľahnúť najmä na svoju priateľku, ktorá mu pomáhala aj s takými základnými vecami, ako sú kúpanie sa či prezliekanie.