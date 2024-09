Každý moment je krásny. Zaľúbený pár z reality šou Laura a Martin ukázal, čo im robí najväčšiu radosť

Nikto neveril, že by „láska“ z reality šou mohla pretrvať aj v skutočnom živote, no stalo sa. Laura Chrebetová a Martin Kulhánek sa totiž spoznali v Love Island Česko&Slovensko, kam obaja prišli hľadať tú pravú lásku. Napokon sa zamilovali, zobrali a pred pár mesiacmi sa im dokonca narodil aj synček. Hrdá mama sa štvormesačným Matteom pochválila na sociálnej sieti.

18. august si budú pamätať

Po tom, ako spoločne zvíťazili v prvej sérii šou, pokľakol Martin aj s prsteňom v ruke pred svojou milovanou. Zamilovaný pár tak dokázal všetkým neprajníkom, že skutočná láska môže vzniknúť aj v reality šou, keď si v jednom z najkrajších slovenských miest vlani povedal svoje áno.

„18.8.2023 je jeden z ďalších dátumov, ktoré si budeme pamätať do konca života. Už ste nás v tejto situácii videli viackrát, ale teraz žarty bokom. Sme manželia,“ napísali obaja šťastne na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

Najväčšia láska

A pred štyrmi mesiacmi svoje šťastie a lásku zavŕšili prvým spoločným potomkom, ktorému dali meno Matteo. Synček nedávno oslávil štyri mesiace a hrdá mama sa na sociálnej sieti pochválila jeho najnovšou fotografiou, ku ktorej pridala aj dojímavé slová.

„Pamätám si, ako ste mi žienky písali, že si mám užívať každý moment, keď bol úplne malinké miminko, ako budem potom na to spomínať. Keď si uvedomím, ako rýchlo to ide, tak mi je na jednu stranu smutno, a na druhú stranu sa tešíme z každého jeho pokroku. Je to všetko krásne. Každý jeden moment, každý jeden mesiac. Je to naša láska najväčšia,“ rozplývala sa Laura nad svojím synčekom.