Ako 93-ročný ráno uháňa do posilňovne. Výnimoční ľudia prezradili tajomstvo svojej neutíchajúcej vitality

Starnutie každému bez rozdielu spomaľuje telo, oslabuje svaly a zvyšuje sa riziko demencie. Niektorí sa dokážu udržať aktívni napriek týmto faktom a dožívajú sa aj viac ako sto rokov. Biológ David Sinclair dokonca pre The Telegraph uviedol, že verí, že „sa už teraz narodil človek, ktorý sa dožije 150 rokov“.

Viac ako tri dekády maratónu

Aby bolo starnutie pre mnohých z nás príjemnejšie, The Telegraph zozbieral rady od troch ľudí, ktorí sa dožili viac ako 90 rokov. Jeden z nich stále chodí do posilňovne, druhá ešte pracuje a tretia žije dlho a zdravo napriek tomu, že fajčila až tridsať rokov. Jej dôvod vás však prekvapí.

Chodí skôr spať, skoro ráno vstáva. Najprv si dá menšie raňajky, potom uháňa do fitness centra. Reč je o 93-ročnom Johnovi Starbrookovi, ktorý žije aktívnejšie ako niektorí mladí ľudia. Od svojich 53 rokov až do 87 rokov chodieval na maratóny, pretože je celkom súťaživý, no teraz si radšej zapláva.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/LondonMarathon/videos/10155903121759748/

Vždy si po cvičení trochu pospí, pretože, ako sám povedal, „keď zostarnete, ste o niečo unavenejší“. Nikdy nefajčil a nepije príliš veľa alkoholu - do kávy ani do čaju si nepridáva mlieko.

Stále pracuje