Prvý bozk si dali omámení na svadbe storočia. Viktor s Adelou prekonali aj najťažšiu skúšku každého páru

Pred niekoľkými rokmi prišli do Telerána, aby divákom prezradili, ako strávia spoločný valentínsky deň. Vtedy 25-ročný Viktor Vincze nemal v pláne len romantickú večeru, ale veľkolepé gesto, ktoré obom zmenilo život. V priamom prenose si kľakol na koleno a požiadal svoju partnerku Adelu Banášovú o ruku. Zásnuby v to ráno videlo celé Slovensko a Viktor chcel, aby všetci videli, že to s ňou myslí vážne.

Od tej chvíle obaja ukazujú, že aj keď je Adela od Viktora o 10 rokov staršia, vek v šťastnom manželstve nehrá žiadnu rolu. Spoločne museli prekonať nielen prenasledovanie bulvárnymi novinármi, ale aj Viktorovu neplodnosť či fámy o tom, že si Adelu vzal za ženu kvôli peniazom.

Mohla za to voľná stolička

Viktor Vincze bol mladým začínajúcim redaktorom v televízii Markíza a Adela Banášová bola v tom čase jednou z najznámejších Sloveniek.

„Ja som bola párkrát ako hosťujúca porotkyňa v Tvoja tvár znie povedome. A tam sa mi zdal naozaj šikovný, tak som musela uznať, že dobre spieval a tancoval súčasne. Vtedy som si ho všimla, keď bol ako Cher. Si hovorím: to je muž, niečo v ňom je,“ smiala sa vtedy Adela.

Bežne sa stretávali na chodbách televízie, no iskra medzi nimi preletela až na osudnej svadbe Veroniky Ostrihoňovej a Sajfu. Vtedy netušili, že do roka a do dňa si zatancujú na svojej vlastnej. „Začalo sa to presne pred štyrmi rokmi. Na svadbe milénia Cifrovcov bola voľná stolička vedľa tejto dámy a dodnes som si z nej neodsadol. Milujem ťa, pani Vinczeová. Aj v dobrom, aj v zlom,“ uviedol na sociálnej sieti Viktor Vincze.

Adela priznala, že sa na svadbe spoločne opili a Viktor s humorom spomína, že okolo pol deviatej ju prvýkrát chytil za nohu. „A ja som už bola teda tak nevládna, že som sa nebránila a on to vyhodnotil ako dobrý ťah,“ spomínala Adela, ktorá dokonca na svadbe Viktora prvýkrát pobozkala. Viktor, ako pravý gentleman, sa jej na druhý deň ozval. Vtedy si Adela pripustila, že z toho môže vzniknúť niečo vážne.

Od pochybnostiam k zásnubám

„Nejaký čas sme sa stretávali, ale on potom chcel z toho celého vystúpiť, lebo sa mu zdalo, že to predsa nemá šancu, hlavne kvôli tomu vekovému rozdielu. Bol veľmi pod vplyvom toho vzorca, tak sme sa nejaký čas menej kontaktovali,” prezradila v Chart show. Viktor ale nakoniec vo vzťahu ostal.

Po piatich mesiacoch randenia prišli do vysielania Telerána, kde dvojicu pozvali, aby porozprávali niečo o svojom čerstvom vzťahu. Na konci vysielania sa Viktor nečakane otočil k Adele a pred celým Slovenskom vyznal svoje city. „Mám taký malý darček, keďže je Valentína... neviem, či si pamätáš, rozprávali sme sa asi minulý týždeň, že jedného dňa cítiš, že je to ono. Tak je to ono. Adelka, milujem ťa najviac na celom svete,“ povedal Adele, ktorá bola v úplnom šoku, no nakoniec mu povedala svoje áno.

Zatiaľ čo Adela túžila po zásnubách v súkromí, Viktor to cítil inak. „Odjakživa som chcel nastávajúcu požiadať o ruku verejným spôsobom. V prípade Adel to malo o dôvod naviac – chcel som, aby všetci videli, že to s ňou myslím vážne. Takéto verejné vyhlásenie je totiž zaväzujúce,“ vysvetlil svoj odvážny krok Viktor, ktorý chcel Adelu požiadať v Markíze kvôli ďalšiemu dôvodu. Práve tam obaja začali svoje kariéry. „Som rád, že ďalšiu kapitolu mohla, tentokrát so mnou, začať opäť tam,“ uzavrel Viktor.

Na vlastnej svadbe prenasledovaní paparazzmi

Svoj sľub lásky spečatili o necelé štyri mesiace neskôr, a to rovno na dvoch svadbách - jednej, o ktorej vedeli všetci a druhej úplne tajnej.

Článok pokračuje na ďalšej strane: