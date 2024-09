Dajte ju do hospicu, vraveli o jej dcérke. Obetavá mama sa však nevzdala a po rokoch sa dočkala zázraku

Už pri pôrode nastali komplikácie, no lekári situáciu zvládli.

Jej mame povedali, že už nikdy neprehovorí, nebude vedieť čítať a nebude môcť chodiť. O niekoľko rokov však prekvapila nielen svoju rodinu, ale aj doktorov. Malá Josselin sa narodila s CHARGE syndrómom, ktorý zahŕňa veľké množstvo rôznych vrodených porúch - môže ísť napríklad o poruchy zraku, sluchu či o srdečné vady.

Mamičku vystrašili už pred pôrodom

„Lekári nám povedali, že možno nikdy nebude schopná samostatne sa postaviť alebo urobiť prvé kroky. Josselin sa narodila núdzovým cisárskym rezom - ale povedali mi, že okrem toho sa vyvíja normálne,“ povedala mama Karen Tilley pre The Mirror.

Keď sa Karen v tehotenstve dostavila na bežnú kontrolu u svojej pôrodnej asistentky, zistila, že má Josselin pomalý srdcový tep. Sanitka ju odviezla do nemocnice, kde Josselin porodila a lekári novorodeniatku ihneď poskytli umelé dýchanie.

Nevedela, ako dopadne

Malú Josselin lekári oživovali až tri minúty, pričom jej stále nebilo srdce. Karen to popisuje ako veľké šťastie, že to jej dcéra vôbec zvládla. Neprešli ani dva dni a mamička s dieťatkom sa musela vrátiť späť do nemocnice. Mama si totiž pomaly začala všímať, že sa jej dcéra nevyvíja v rovnakom tempe ako ostatné deti.