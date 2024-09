Celý život bojovala s predsudkami, no nevzdala sa. Stala sa prvou právničkou s Downovým syndrómom

Odhodlanie a podpora rodičov jej pomohli k tomu, aby sa stala prvou právničkou s Downovým syndrómom. 25-ročná Mexičanka Ana Victoria Espinová de Santiago je inšpiráciou pre mnohých ľudí. Celý život sa musela pasovať s predsudkami zo strany spoločnosti, no napriek tomu sa nevzdávala a húževnato zdolávala aj akademické výzvy, píše Latin Times.

Nezaoberali sa jej špecifickými potrebami

Ana tvrdí, že kľúčovú úlohu pri vytváraní inkluzívneho vzdelávacieho prostredia zohrávajú učitelia. „Odporúča sa, aby pedagógovia boli študentom nápomocní, počúvali ich a ponúkali im ďalšiu podporu, keď je to potrebné,“ povedala právnička pre La Jornada de Zacatecas.

Strednú školu dokončila online, čím sa vyhla diskriminácii. Následne sa jej podarilo úspešne absolvovať prijímacie skúšky na štúdium práva. Náročné právnické štúdium nebralo do úvahy jej špecifické potreby, no Ana sa nevzdala. Za to, že sa jej podarilo naplniť svoj sen vďačí svojej asistentke a pomôckam, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím pri vzdelávaní.

Je príkladom pre ostatných