Z rozmazanej bodky sa vykľuje jasná krásavica. Oblohu nad Slovenskom rozžiari očakávaný nebeský úkaz

Pomaly, ale predsa sa k nám blíži jeden z najzaujímavejších a najočakávanejších nebeských úkazov tohto roka. Ako informuje iMeteo, už čoskoro sa na oblohe po západe Slnka bude nachádzať kométa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, ktorá dostala prezývku „kométa storočia“.

Honosný chvost

Portál približuje, že táto kométa sa začína zjasňovať a už je viditeľná z našej zemepisnej šírky. Keďže bol prekročený prah jasu, znamená to, že už ju na oblohe môžeme pozorovať voľným okom. Zatiaľ je len rozmazaná a vidno len jej honosný chvost, to by sa však už onedlho malo zmeniť.

„Kométu bude v týchto dňoch možné vidieť veľmi nízko nad juhovýchodným obzorom za svitania okolo 5:30 h. Po prelete príslním sa kométa bude k Zemi približovať a presunie sa na večernú oblohu,“ objasňuje iMeteo s dodatkom, že ak potom kométa dosiahne naozaj veľkú jasnosť, mohla by byť jedným z najjasnejších objektov na nočnej oblohe.

Optimistické predpovede

Podľa najoptimistickejších predpovedí by mohla byť dokonca jasnejšia ako kométa NEOWISE z roku 2020. „Prognózy naznačujú, že kométa bude jasnejšia ako Jupiter a o niečo menej jasná ako Venuša, čo z nej robí skvelý a ľahko viditeľný objekt na oblohe,“ dodávajú odborníci.

Kométa C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS). Foto: Wikipedia/C messier

Samozrejme, všetko sa to ešte môže zmeniť, keďže ide iba o predpoklady. Najbližší prechod kométy k Zemi je 12. októbra na vzdialenosť 71 miliónov km, potom sa bude od nás vzdaľovať a na oblohe ju bude možné pozorovať približne do konca októbra.