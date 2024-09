Iba sa na ňu pozreli a nechceli ju zamestnať. Žene bez domova zmenil život zásah ušľachtilej maskérky

Jedno stretnutie jej navždy zmenilo život. Nešťastná žena bez domova mala obrovské šťastie, že si ju všimla profesionálna maskérka, ktorá sa jej rozhodla pomôcť v najťažších životných chvíľach. Jej dobrý skutok ohúril obrovské množstvo ľudí na internete. Shafag Novruzová má totiž široké skúsenosti s mejkapom či svadobným líčením a keď si pred niekoľkými mesiacmi Ritu všimla na ulici, povedala si, že jej musí pomôcť.

Nechceli ju zamestnať

Rita bola bez domova už niekoľko rokov - jedinú spoločnosť jej tvorili spomienky na jej zosnulého syna. Mizivý príjem na prežitie dokázala získať zbieraním fliaš či tašiek. Snažila sa zamestnať, nájsť si prácu, ktorá by jej pomohla dostať sa z ťažkej situácie, no nedarilo sa jej to. Pokusy boli obvykle neúspešné práve preto, že zamestnávatelia ju odsúdili pre vzhľad.

Rita sa radovala, že jej niekto podal pomocnú ruku. Foto: Instagram/shafaqnovruz

To ešte nevedela, že prejde šikovnými rukami ženy, ktorá ju našla. Shafag na premene nešetrila - ako prvé navštívili zubára, ktorý Rite prinavrátil nádherný úsmev. Všetky výdavky veľkoryso uhradila maskérka. Následne sa postarala o celé telo ženy bez domova. Poskytla jej pedikúru, manikúru a presunula sa aj na vlasy a tvár.

Z jej krátkych čiernych vlasov, ktoré boli už veľmi zničené, vyčarovala svetlé dlhé vlasy. Shafag ich Rite nafarbila, následne na ne pripojila príčesky a už vtedy bola z Rity úplne iná žena. Následne jej maskérka poskytla rôzne kozmetické úpravy, pri ktorých využila množstvo produktov, ako aj umelé mihalnice, či farebné očné tiene a krásny rúž.

Zmenila sa na nepoznanie