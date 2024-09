Príčiny zápachu sa v domácnosti ukrývajú na niekoľkých miestach. Vyriešite ho jednoduchým spôsobom

Ak sa doma trápite so zápachom, osviežovač vzduchu je len dočasným riešením, ktorý len prekryje skutočnú príčinu problému. The Washington Post uvádza, že je potrebné sa sústrediť na niekoľko konkrétnych miest v domácnosti, na ktorých sa najčastejšie ukrýva zápach. Môžu to byť zvyšky jedál v koši, kôpka bielizne, ktorá v koši zapácha či pokazené potraviny v chladničke.

Potraviny v chladničke

Ak cítite, že sa zápach šíri z chladničky, je potrebné ju upratať a odstrániť zvyšky potravín. Odporúča sa postupovať nasledovne:

Vyberieme potraviny, zistíme, či nezapáchajú a skontrolujeme, či nie sú plesnivé.

Jednu poličku po druhej postupne vyčistíme.

Ak sú na nádobách v chladničke zvyšky z potravín, pred doplnením ich odstránime.

Uzavrieme všetky potraviny do obalu alebo boxu, aby nezapáchali.

Pri čistení môžete ako efektívny pohlcovač pachov použiť jedlú sódu. Stačí po vyčistení nechať v chladničke otvorenú škatuľu alebo téglik naplnený sódou a ona absorbuje nepríjemné pachy.

Varenie

Niektoré potraviny zapáchajú viac ako ostatné. V prípade, že chcete odstrániť úplne všetky zápachy v domácnosti, výnimku netvoria ani pachy pri varení. Na jednej strane sa môžete vyhýbať práve tým potravinám, ktoré patria medzi tie viac zapáchajúce.

Vyriešiť to však môžete aj tak, že si zaobstaráte odsávač s vývodom do exteriéru. Ten má zväčša sitá, cez ktoré prechádza vzduch a po čase sa môže upchať tukom. V takom prípade môžu zápach spôsobovať aj samotné ventilátory, a preto je potrebné ich vyčistiť.

Pretrieďte bielizeň