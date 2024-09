Stavil si v poslednej chvíli. Dôchodca Bernard v lotérii vyhral sumu, z ktorej sa vám zatočí hlava

Tiket si kúpil na poslednú chvíľu a šťastena sa na neho napokon usmiala. 80-ročný dôchodca Bernard z kanadského Quebecu pred niekoľkými dňami vyhral polovicu jackpotu 80 miliónov dolárov v lotérii Lotto Max. Nechýbalo však veľa a život meniace peniaze nemuseli byť jeho.

Na poslednú chvíľu

Ako sa vyjadril podľa portálu City News, bolo deväť hodín večer, keď si po vypnutí televízora spomenul, že si nepodal. „Vždy si vyberám tie isté čísla. Kombinácia je podľa roku a prvých šesť číslic sú narodeniny mojich detí. A posledné číslo, 46, je rok narodenia mojej manželky,“ opisuje Bernard Morisette čísla, ktoré mu po rokoch priniesli šťastie.

Bernard Morisette. Foto: Group/Loto-Quebec

Zamestnanec spoločnosti Loto-Québec sa s učiteľom telocviku na dôchodku spojil nasledujúci deň. „Okamžite kontaktoval svoje tri deti, aby im povedal, že vyhral. Boli také skeptické, že si to museli sami overiť na otcovom počítači,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Viac času pre seba

Jeho syn Martin prezradil, že nikto ani len netušil, že Bernard si kupuje žreby, keďže nikto z nich hazardu neholduje. Keď sa dozvedel správu o tom, že otec vyhral 40 miliónov kanadských dolárov, začal plakať. „Bol som dojatý. Chcel som sa uistiť, že moji rodičia sú v poriadku, pretože sú to veľké emócie,“ vysvetlil.

Teší sa najmä na to, že bude mať trochu viac voľného času, aby si mohli užiť spoločne strávený čas. A ako plánuje Bernard naložiť s peniazmi? Za svoje novonadobudnuté bohatstvo by si chcel kúpiť nejaký elektromobil, no to nie je všetko. Rád by totiž zabezpečil finančnú budúcnosť svojich detí.