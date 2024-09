Keď mali nepečenú tortu, vždy to bol sviatok. Šéfkuchár Pospíšil sa vynikajúci recept naučil od maminky

„Bol to veľký sviatok,“ vraví s úsmevom michelinský šéfkuchár Pavel Pospíšil, keď si spomína na to, ako jeho mama kedysi robila fantastický piškótnik. Všetkým v rodine to veľmi chutilo a aj po rokoch s láskou robí tento lahodný a rýchly koláč. Teraz sa o recept podelil aj s verejnosťou.

Treba ju nekompromisne milovať

O kuchárskom remesle Pavel Pospíšil hovorí, že ho treba nekompromisne milovať, dokonca viac než vlastnú ženu. Je nemilosrdné, pozíciu si človek musí vydobyť odspodu a žiadne oddelenie sa nedá preskočiť. Napriek tomu (alebo možno práve preto) svoje povolanie miluje. „Na tomto remesle je úžasné, že nemá konca. Všade sa varí inak, celý život sa musíte učiť. Je to vzrušujúce zamestnanie,“ opisuje skúsený šéfkuchár.

Medzi receptami schováva aj také, ktoré ho naučila ešte vlastná mama, čo je aj prípad spomínaného piškótového koláča. Ako dodáva Český rozhlas, Pavel Pospíšil ho v priebehu rokov prepracoval a vybrúsil k dokonalosti. Pripravte si piškótový koláč tak, ako ho robí michelinský šéfkuchár.

Nepečený koláč od Pavla Pospíšila: