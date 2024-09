Pri používaní spotrebičov mnohí robíme závažnú chybu. Rodinu mohla stáť život, teraz na ňu upozorňuje

Predstavte si, že vás v noci zobudia obrovské plamene, z ktorých len tak tak vyviaznete živí. Scenár ako z hororu sa stal skutočnosťou pre rodinu Andersonovcov z americkej Topeky, a to len preto, že spravili častú chybu. Našťastie, nikomu nič nestalo a plamene sa im podarilo uhasiť pomerne rýchlo. Ak by mama Simone večer nespravila jednu vec, všetko by mohlo byť inak.

Stačili dve minúty

Požiar spôsobil rodine tisícové škody a musela až pol roka bývať na inom mieste. Táto udalosť je však jednoznačne varovným signálom pre všetkých, ktorí večer zapínajú akýkoľvek spotrebič. Pár hodín pred katastrofou Simone Andersonová naložila riady do umývačky, zapla ju a išla spať.

Hodinu a pol po polnoci však rodinu potom zobudil detektor dymu. Medzitým sa v kuchyni rozpútal nebezpečný oheň, ktorý domácnosť poškodil natoľko, že si rodina napriek poisteniu musela zaplatiť za škody niekoľko tisíc navyše. „Detektor dymu sa spustil o 1:25 a 1:27 sa celý dom zaplnil dymom,“ opisuje udalosť Simone na TikToku.

Skontrolujte jednu vec

„Ak by som sa nezobudila, nezvládli by sme to. Dym bol priveľmi hustý a nemali sme čas zobrať si nič okrem našich detí a vypadnúť odtiaľ. Detektory dymu nám zachránili život,“ spomína si. Niektorí ľudia v komentároch upozornili na fakt, že aj na krabici umývačky či v návode na jej používanie je napísané, že by sa nemala prevádzkovať bez dohľadu - a to je kľúčový bod.