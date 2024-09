Leukémia im zmenila život, no nevzdali sa. Rodičia malého bojovníka Tobiaska snívajú o lepšej budúcnosti

Pomôžme Tobiaskovi k úplnému návratu z detskej onkológie do bežného života, prosí rodinná známa.

„Je ťažké si predstaviť, ako sa dá zvládnuť pohľad na malé dieťa, ktoré je opakovane veľmi často zavreté niekoľko mesiacov sústavne v nemocničnej izbe a pripútané na lôžko a napojené na hadičky, cez ktoré mu podávajú silnú chemoterapiu a iné lieky,“ zamýšľa sa Alica na portáli Donio, na ktorom rozpovedala príbeh svojich kamarátov. Tí si v uplynulom období prešli náročnou liečbou ich štvorročného synčeka Tobiaska a ocitli sa vo finančnej tiesni. Preto im túži pomôcť.

Liečba nezaberala tak, ako u väčšiny detí

Jeden a pol roka zažívali nádherné obdobie so svojím bábätkom. 1. januára 2022 sa však Jimmymu a Daniele náhle zmenil život. Ich synovi Tobiaskovi diagnostikovali ťažkú formu leukémie a radosť vystriedali panika, strach a obavy, čo bude ďalej. „Aktívna a náročná liečba v nemocnici trvala jeden a pol roka, nakoľko Tobiaskovi bola zistená najrizikovejšia forma leukémie a liečba nezaberala tak rýchlo ako u väčšiny detí a spustila sa veľmi agresívne,“ spomína si Alica, ktorá pohľad na malého Tobiaska veľakrát zdieľala spolu s jeho rodičmi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/jimmy.synovec/posts/pfbid036CxX8LPwG9iW7RPZF4GTsfsPHESUFzUdfxaB1dP2VnaA35HcWQBcaAQafCrd3gqel

Po liečbe malo nasledovať niekoľkomesačné obdobie udržiavacej liečby, ktorú, žiaľ, prerušili zlé kontrolné výsledky mozgo-miešneho likvoru, ktoré preukázali návrat rakoviny. „Vrátila sa nielen do kostnej drene, ale aj do centrálnej nervovej sústavy. Takýto relaps je raritnejší a ťažšie liečiteľný, keďže chemoterapia cez žily nepreniká do nervovej sústavy dostatočne," hovorí a dodáva, že ďalšia liečba akoby zázrakom zabrala

Nemôžu pracovať

„V súčasnosti je Tobiasko viac ako pol roka po absolvovaní bunkovej liečby s opakovanými dobrými výsledkami. Čaká ho ešte pol roka intenzívnych kontrol na onkológií. Avšak tá úľava a radosť rodičov z konečne dobrých výsledkov Tobiaska je po dlhom boji obrovská,“ priznáva Alica s dodatkom, že tak silných a odhodlaných ľudí, ako sú Jimmy a Danielka, ešte nestretla a rada by im pomohla.