Zanechali všetko a postarali sa o blízkych. Toto sú osobností, ktoré opatrovali vážne chorých príbuzných

Kto sa o mňa postará, keď vážne ochoriem? Táto otázka je strašiakom mnohých ľudí, ktorí veria v to, že všetko zvládnu sami. Opatrovanie blízkych môže byť tou najväčšou životnou skúškou, ktorá overí silu rodinných vzťahov. Svoje o tom vie aj týchto sedem známych osobností, ktoré sa rozhodli nechať všetko a stali sa opatrovateľmi svojich chorých príbuzných.

1. Dwayne Johnson

Obľúbený hollywoodsky herec bol po boku svojej matky Aty, keď jej diagnostikovali rakovinu pľúc. Ata to v živote nemala jednoduché, no pre svojho syna tam bola vždy a keď ochorela, Johnson sa o ňu s radosťou postaral. „Našťastie prežila a je tu s nami dodnes,“ povedal radostne herec. Víťazstvo nad rakovinou oslávil tým, že mamu prekvapil novým autom. Ako sám hovorí, zniesol by jej aj modré z neba.

2. Jodie Foster

V roku 2013 mame herečky Jodie Foster diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Americká hviezda sa o mamu Evelyn starala aj v časoch, keď ju pre diagnózu nespoznávala. Opatrovala ju celých šesť rokov, až kým jej mama v roku 2019 nezomrela na komplikácie súvisiace s chorobou. „Evelyn bola bezpochyby najsilnejšou osobou, ktorú som kedy stretla. Bola šampiónkou a bojovníčkou plnou ohňa a lásky,“ priznala starostlivá Foster.

Jodie Foster so svojou mamou. Foto: Facebook/Casey Casement

3. Patrick Dempsey

Známy herec vyrastal v americkom štáte Maine, no nový život objavil v Los Angeles. Keď jeho mame Amande diagnostikovali rakovinu vaječníkov, neváhal a pravidelne dochádzal do rodného mesta, aby bol pri nej počas každej chemoterapie. To isté robil aj neskôr, keď sa zotavovala. V roku 2014 sa Amanda uzdravila, no táto skúsenosť matku i syna ovplyvnila natoľko, že spoločne založili Centrum Patricka Dempseyho pre liečenie rakoviny, kde dodnes pomáhajú rodinám s rovnakým osudom.

4. Catherine Zeta-Jones

Obľúbená herečka sa nestarala len o svojho manžela Michaela Douglasa, ktorému diagnostikovali rakovinu, ale opatrovala aj svokra Kirka Douglasa. Aj vďaka jej oddanosti sa Kirk dožil úctyhodného veku 103 rokov. „Bol to môj miláčik. Budem ho milovať po zvyšok svojho života,“ povedala Zeta-Jones úprimne.

