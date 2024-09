Prejedali sa v reštauráciách a na zdravie úplne kašľali. Pár schudol vďaka stávke, ktorá zachránila život

Dlho sa trápila s nadváhou, ktorej sa napriek snahe nemohla zbaviť. Lexi však teraz inšpiruje svojím príbehom celý svet - pokrok sa jej podarilo spraviť vďaka jednej stávke. Tú uzavrela s láskou svojho života, najlepším kamarátom a spriaznenou dušou Dannym, píše Bright Side.

Manželstvom sa to zmenilo

Danny a Lexi sa do seba zamilovali už na strednej škole a od tej doby si nevedia predstaviť život bez seba: „Potom, čo sme spolu od roku 2007, neexistuje nikto, s kým by som radšej strávila deň,“ píše v jednom z príspevkov Lexi. Po siedmich rokoch vzťahu sa Danny rozhodol, že Lexi požiada o ruku, pričom začiatkom októbra oslávia už 9. výročie sobáša.

Na ich vzťahu sa však potom, ako uzavreli manželský sľub, niečo radikálne zmenilo. Práve vtedy totiž uzavreli stávku, ktorá zahŕňala niekoľko bodov vrátane žiadneho požívania alkoholu či jedenia v reštauráciách. Rozhodli sa takto aj preto, že okrem toho, že Lexi mala problém s váhou, pre oboch dovtedy nebolo zdravie prioritou.

Nedbali na zdravie

Často chodili do reštaurácií, v ktorých si zaplatili vstup a mohli toho zjesť toľko, koľko chceli. Okrem toho, že navštevovali rôzne podniky, jedlo si nosievali aj domov. „Zachránila som si život. Už ma netrápi, že som nabrala nejakú váhu späť. Skôr je dôležité, že môžem konečne dýchať a nemusím sa báť, že by mi nemusel stačiť dych a mohla by som zomrieť počas spánku,“ hovorí o premene Lexi.

Ak by ich životný štýl pokračoval, pravdepodobne by už nemohli osláviť spoločne strávených 16 rokov. Postupne sa taktiež obmedzovala ich možnosť vykonávať rôzne aktivity vrátane túr či romantických prechádzok. K tomu sa pridala ešte Lexina túžba mať deti a pár sa rozhodol, že na sebe bude tvrdo pracovať.

Takmer prišla o život