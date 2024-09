Ako je možné, že sú Japonky také štíhle? Ich tajomstvo spočíva v obyčajnom triku s uterákom

Nedostatok pohybu, ktorým vaše telo trpí počas presedených hodín v sedavom zamestnaní, sa ťažko vynahrádza. Môže sa odzrkadliť na zdraví chrbtice, ale aj na displeji vaše váhy. Čísla môžu neraz nemilo prekvapiť, ba až zaskočiť. Presne na to myslel aj japonský doktor Tošiki Fukusudži, ktorý vymyslel zázračnú metódu chudnutia.

Blahodárne pre vaše telo

Denne vám toto cvičenie nezaberie viac ako päť minút, no napriek tomu má blahodarné účinky na vaše telo. Podľa portálu Bright Side po aplikovaní tejto krátkej rutiny do každého dňa zistíte, že máte užší pás a silnejší chrbát. Ak sa vám podarí posilniť chrbát, spolu s ním sa bude meniť aj vaše telo. Vnútorné orgány sa vrátia do pozície, v ktorej je to pre nich najviac priaznivé.

Ilustračný obrázok. Foto: Pexels

Na rozdiel od mnohých ostatných cvičení, na ktoré sú potrebné rôzne pomôcky, pri tomto vám stačí len jedna, ktorú už určite máte doma - uterák. Keď už máte uterák, stačí si osvojiť spôsob, akým cvičenie prebieha a snažiť sa precízne dodržať každý krok.

Ako na to?

1. Uterák poskladajte do rolky, ktorá bude mať na šírku 40 centimetrov a bude 7-10 centimetrov hrubá.