Idem, riešim. Gizka Oňová prezradila, či bude v budúcnosti ešte televíznou svokrou

Idem, riešim. Asi len máloktorý televízny divák nepozná tieto osvedčené a známe slová, ktoré používala Gizka Oňová v relácii o rodinných sporoch. Vďaka úlohe televíznej svokry, ktorá pomáhala rodinám riešiť ich problémy, ju spoznalo celé Slovensko. V rozhovore pre denník Nový Čas najnovšie prezradila, či ju diváci ako svokru ešte niekedy v budúcnosti na televíznych obrazovkách uvidia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=416285553937060&set=a.320797370152546&ref=embed_POST

Vždy dobre naladenú a aktívnu speváčku poznajú diváci zo spomínanej obľúbenej televíznej relácie Svokra, ktorú vysielali niekoľko rokov a ktorá sa tešila popularite vďaka jej hlavnej predstaviteľke Gizke Oňovej. Práve ona sa snažila pomôcť rodinám v tých najzložitejších životných situáciách.

Jej povestná hláška „Idem, riešim“ prakticky zľudovela a dnes ju možno započuť v ktorejkoľvek slovenskej domácnosti. Speváčka miluje život a je vždy zárukou dobrej nálady, ktorú vysiela do všetkých strán. „Asi som to zdedila, mám to zrejme v génoch, nič nerobím nasilu,“ prezradila v rozhovore pre denník Nový Čas s tým, že, jednoducho má rada život, ľudí a spievanie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TeleviziaMarkiza/photos/a.122638511111004/637314596310057/?type=3&ref=embed_post

Najnovšie prezradila aj to, či ju diváci ako svokru ešte niekedy v budúcnosti na televíznych obrazovkách uvidia. „To nie, to vám rovno hovorím, že to by som už nerobila, lebo pre mňa je čas vzácny kapitál. To neexistuje, že by som ešte robila. Už by som na to nemala guráž, tak by som to povedala. Bolo to veľmi náročné. Dosť som to aj prežívala. Som citlivý človek, takže taký formát už nie,“ vysvetlila s tým, že jedným z dôvodov bolo tiež zdravie, ktoré si chce Gizka chrániť kvôli rodine.