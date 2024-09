Dominika Kavaschová o druhom tehotenstve: V rodine máme len samé dievčatá, musí to byť chlapec, smeje sa

Rodinka Dominiky Kavaschovej a Daniela Fischera sa onedlho rozrastie o ďalšieho člena, len nedávno totiž vyšlo najavo, že herečka nosí pod srdcom druhé bábätko. V rozhovore pre podcast Mater Amatér najnovšie porozprávala o tom, ako prežíva toto druhé tehotenstvo.

Známy herecký pár už vychováva dcérku Maiu, ktorá sa narodila pred tromi rokmi. V tom čase Dominika priznala, že to bolo úžasné aj ťažké zároveň. Materstvo a trojročnú „dovolenku“ si herečka podľa vlastných slov užila a snažila sa nebyť príliš premotivovaná.

Prvé tehotenstvo však prežívala oveľa jednoduchšie ako toto druhé. Sužujú ju totiž zdravotné ťažkosti. „Druhé tehotenstvo mi dáva poriadne zabrať. Stále ma preháňa a celé leto som bola na príťaž svojim rodičom, pretože mi bolo naozaj strašne zle. Už som videla, že im to trošku vadí,“ priznala Dominika otvorene v podcaste Mater Amatér.

Zároveň dodala, že od svojich najbližších pociťuje aj tlak, do rodiny by vraj chceli privítať chlapčeka. „Pretože v rodine máme len samé dievčatá. Všetci mi stále hovoria, že to je už len na mne. Bola som na sone a už sa ma pýtali, či tam nebol pipík. Ešte neviem, čo čakám,“ dodala so smiechom umelkyňa.