Sú to neopísateľné pocity, povedal Juraj Kukura. Jeho meno už svieti na bratislavskom Filmovom chodníku slávy

Na Filmovom chodníku slávy pred Divadlom Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave odhalili pamätnú dlaždicu s menom slovenského herca a riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru.

Najdôležitejšia v živote je rodina

„Sú to neopísateľné pocity. Je pre mňa veľmi dojímavé, že je tu toľko ľudí a moji priatelia a že sa o mne takto pozitívne hovorilo. Na to nie som veľmi zvyknutý, ale dobre mi to padlo,“ priznal Kukura.

Slávnostné odhalenie pamätnej dlaždice so svojím menom označil za rodinné stretnutie. „A, ako vieme, najdôležitejšia v živote je rodina. Tá moja rodina je malá, rozbehaná, môj syn je profesorom v Oxforde, som tu len s manželkou a som veľmi rád, že tu bolo celé divadlo, skoro všetci zamestnanci, títo ľudia sú všetko moja rodina,“ vyhlásil 77-ročný herec, ktorý je riaditeľom bratislavského Divadla Aréna od roku 2002.

Získal si aj mladú generáciu

Hereckú kariéru odštartoval v roku 1966, keď ho režisér Ivan Balaďa obsadil do jednej z hlavných úloh vo filmovom spracovaní románu Tri gaštanové kone. V 80. rokoch bol Juraj Kukura jedným z najobsadzovanejších hercov, hral v celovečerných filmoch, televíznych filmoch a seriáloch, mal aj ponuky zo zahraničia. Po jednej z prijatých ponúk dostal niekoľkoročný zákaz vstupu do Československa. Pred emigráciou do Nemecka hral v Divadle na korze, na Novej scéne a v Činohre Slovenského národného divadla. V zahraničí účinkoval v mníchovskom divadle Kammerspiele a neskôr aj hamburskom Schauspielhause.