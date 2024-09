Tehotenstvo dlho tajila, teraz vyšla s pravdou von. Mária Bartalos prezradila, ako sa volá jej tretí syn

Herečka Mária Bartalos, ktorá sa z televíznych obrazoviek aj z divadelných dosiek stiahla do ústrania, aby sa mohla starať o rodinu, dlho tajila svoje tretie tehotenstvo. Verejnosť sa o ňom dozvedela až po tom, keď už bola Mária v pokročilom štádiu.

A keďže si umelkyňa svoje súkromie prísne stráži, nik nepoznal pohlavie bábätka ani termín pôrodu. Ako sa volá jej tretí syn, prezradila Mária na svojom profile na sociálnej sieti.

Na prírastok do rodiny sa s manželom Adriánom veľmi tešili a tretie tehotenstvo vraj prežívala dobre, ale rýchlo. „Som v siedmom mesiaci. Ja si ani nestíham uvedomovať, že som tehotná popri dvoch synčekoch. Ide to naozaj veľmi rýchlo. Je to veľmi príjemné a kľudné tehotenstvo,“ povedala Mária ešte vlani v novembri pre týždenník Život.

Zároveň dodala, že ďalšie detaily o bábätku prezrádzať nechce. „Pohlavie poznáme. Meno sme zatiaľ ešte nevybrali,“ uzavrela v tom čase ešte pred utajeným pôrodom.

Dnes je už meno jej tretieho syna známe, prezradila ho totiž sama Mária na svojom profile na sociálnej sieti. Nikoho asi neprekvapí, že aj ďalšie jej dieťa má biblické meno. „Mama Noela a Jonatána a Árona,“ stojí na Máriinom profile.