Nechty na nohách si striháte zle, tvrdí pedikér. Ukázal metódu, ktorou si ušetríte viacero problémov

„Prosím, hlavne si nechty na nohách nestrihajte takýmto spôsobom,“ zaznelo vo videu známeho pedikéra Paula, ktorý na svojom profile na TikToku prináša mnohé užitočné rady z jeho odboru. Jednou z nich je aj správny spôsob strihania si nechtov na nohách, o ktorom ste doteraz možno netušili.

Nesprávna technika strihania

Bežný štýl strihania nechtov používajú mnohí, pričom si vôbec neuvedomujú, že môže viesť len k ďalším problémom. Ako píše britský denník Daily Mail, nesprávne strihanie nechtov môže viesť k zarastaniu, a to okrem intenzívnej bolesti dokáže človeka nakoniec stáť aj nemalé peniaze.

Nesprávna technika, o ktorej Paul hovorí, je strihanie nechtov do „oblúka“. Neodporúča sa ani ich prílišné skracovanie alebo strihanie do tvaru V, ktoré by mohlo viesť k problémom s pohodlným a správnym uložením nohy v topánke.

Správny spôsob strihania nechtov

„Pri správnom postupe si ušetríte čas, bolesť aj peniaze,“ vyzýva ľudí Paul. Stačia na to len kliešte na nechty a obyčajný pilník. Dôležité je dbať na to, aby bol necht ostrihaný rovno, nie príliš nakrátko a aby jeho rohy voľne priliehali k pokožke na stranách.

Správny spôsob úpravy nechtov na nohách. Foto: Reprofoto/informedhealth.org

Bežná metóda, ku ktorej sa uchyľuje väčšina ľudí, pritom podľa pedikéra nemusí hneď spôsobovať zarastanie nechtov. Riskovanie takýchto problémov je podľa neho ale úplne zbytočné, ak existuje aj iná cesta, pri ktorej sa im môžete úplne vyhnúť.