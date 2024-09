VIDEO: Z ničoho nič na nich začali štekať pandy. Návštevníci ZOO neverili vlastným ušiam a očiam

Čínska ZOO pod tlakom rozhnevaných návštevníkov priznala, že jej pandy sú v skutočnosti iba nafarbené psy. Informujú o tom správy denníkov The New York Post a The Independent zverejnených v noci na piatok.

Zvláštne pandy

Na kuriózny prípad upozornili návštevníci zoologickej záhrady v meste Šan-wej v prefektúre Kuang-tung na juhu Číny, ktorí si všimli zvláštne správanie obyvateľov výbehu pre pandy. Tí sa v teplom počasí ochladzovali dychčaním s vyplazeným jazykom a na návštevníkov príležitostne štekali.

Na sociálnych médiách sa objavilo niekoľko videí zachytávajúcich zvláštne „pandy“. Zoologická záhrada pod tlakom dôkazov neskôr priznala, že dvom psom plemena čau-čau nafarbila čierne pásy, aby vyzerali ako pandy. Niektorí návštevníci ZOO už z dôvodu klamlivej reklamy požiadali aj o vrátenie vstupného.

Nie je to prvýkrát

Tento incident však nie je prvým prípadom prefarbovania psov, v máji o rovnakom prípade informovala televízia NBC. Odohral sa v meste Tchaj-čou v provincii Ťiang-su na východnom pobreží Číny, kde miestna ZOO tiež nafarbila psy rovnakého plemena, aby pripomínali pandy.

Jej zástupcovia v tom čase tvrdili, že ide o vzácne plemeno pandích psov, neskôr však priznali farbu a uznali, že takéto tvory neexistujú. Čiastočne ich tiež motivovala túžba takéto zvieratá vytvoriť, dodali.