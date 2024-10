Na jednom mieste by ste vajíčka nemali skladovať, varuje odborník. Zbytočnú chybu pritom robia mnohí

Takmer každá chladnička má vo dverách poličku na vajcia. Vedeli ste však, že na skladovanie vajec sú úplne nevhodné a riskujete tak ich predčasné pokazenie? Odborník na potraviny Jason Webb pre portál Mirror prezradil, akým chybám sa pri skladovaní vajec vyvarovať a kam ich nabudúce umiestniť tak, aby vydržali dlho čerstvé.

V chladničke alebo v komore?

Mali by sme teda dávať vajcia do chladničky? Áno aj nie. Oveľa dôležitejšie ako chlad sú pre vajcia stabilná teplota a miesto, na ktoré nesvieti slnko. Či to bude v komore, kde teplota nepresiahne 20 stupňov Celzia, alebo v chladničke, nespravíte krok vedľa.

Foto: Freepik, @freepik

Ak sa ich rozhodnete skladovať v chladničke, malo by to byť pri teplote okolo štyroch stupňov Celzia, aby zostali čerstvé a bezpečné na konzumáciu. Zlý nápad však môže byť ich umiestniť do držiaka na dverách chladničky, ktorý práve na tento účel slúži.

Riziko baktérií

Výrobcovia totiž pri vymýšľaní tohto zlepšováku nedomysleli jednu vec. Dvere chladničky sa často otvárajú a teplota v priehradke je tak veľmi nestála. Vajcia však potrebujú stálu teplotu, ktorá však pri neustálom otváraní chladničky kolíše.