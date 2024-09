Ľudia sa menia a vyvíjajú. Soňa Müllerová o exmanželovej svadbe vedela, svojimi slovami milo prekvapila

Od ich svadby ubehol približne týždeň a pol, podľa informácií týždenníka Plus 7 dní totiž Richard Müller povedal svoje áno dlhoročnej partnerke Vande Wolfovej vo štvrtok 12. septembra. O exmanželovej svadbe vedela aj moderátorka Soňa Müllerová, ktorá na jeho veľkú životnú udalosť zareagovala prekvapivými slovami.

Osem hodín sa prechádzali

„Nemal som nikdy v živote nikoho radšej ako človeka, s ktorým som mal dve deti. To sa nedá,“ hovoril kedysi v 13. komnate Českej televízie Richard Müller o bývalej manželke Soni. Nakoniec ho však láska stretla opäť. Do Češky Vandy Wolfovej sa zamiloval v New Yorku.

Ona v New Yorku bývala a on tam nahrával platňu. „Tak sme sa po rokoch stretli a snáď osem hodín sme sa prechádzali po Manhattane, ja som bola na ihlách,“ smiala sa Vanda, ktorá rýchlo pochopila, že medzi priateľstvom a láskou je veľmi tenká čiara.

Zareagovala aj Soňa

A napriek tomu, že po rozpade manželstva so Soňou Müllerovou Richard vyhlasoval, že sa už nikdy neožení, zdá sa, že láska napokon vyhrala. Richard svojej Vande povedal áno na utajenej romantickej svadbe na Morave. Soňa o ich veľkom dni podľa týždenníka Plus 7 dní vedela a na svadbu svojho exmanžela zareagovala veľmi pekne.