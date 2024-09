Na tú bolesť nikdy nezabudnú. Michala Davida a jeho Marcelu krutý odchod dcérky ešte viac spojil

„Nikdy to neprestane bolieť," vyznáva sa Marcela Davidová pri spomienke na momenty, kedy ich deväťročnému dievčatku, dcérke Míši, diagnostikovali leukémiu a lekári jej už nedokázali pomôcť. Aj keď sa manželka slávneho hudobníka Michala Davida na verejnosti takmer neobjavuje, pri príležitosti 40. výročia manželstva urobila výnimku. Ako priznala pre Blesk, trpká minulosť ich rodinu ešte viac zomkla.

Malo to rýchly spád

Do deviatich rokov bola Míša Davidová zdravá ako repa. „Zrazu začala byť strašne unavená, tak sme išli k doktorovi. V Motole Míši diagnostikovali leukémiu a potom to už malo strašne rýchly spád...“ spomínal Michal David na najhoršie chvíle svojho života. Ich dievčatko podstúpilo tri chemoterapie, zliezli jej vlásky, no všetko nasvedčovalo tomu, že chorobu porazí. Žiaľ, po troch mesiacoch prišli z nemocnice tie najhoršie správy.

„Chytila ​​nejaký vírus, asi zo vzduchu. A pretože jej organizmus bol po tých chemoterapiách veľmi vyčerpaný, imunita nebola takmer žiadna, nechali si ju v nemocnici a na druhý deň zomrela. Napriek všetkej a skvelej starostlivosti odborníkov to nezvládla,“ opísal trpké momenty pred rokmi hitmaker.

Odniesla si to celá rodina

Rodine sa v sekunde zrútil celý svet, no vedeli, že musia bojovať. Nad vodou ich držala vtedy 11-ročná dcérka Klára. „Musíte sa naučiť s tým žiť. Najmä keď sa musíte starať o ďalšie dieťa,“ hovorí po 24 rokoch od tragickej udalosti Marcela, niekdajšia profesionálna tenistka.

„Nás tá tragédia ešte viac spojila. A musím priznať, že to Klárka vtedy mala strašne ťažké aj s nami. Taká vec vás úplne vykoľají z normálu a je ťažké sa nahodiť. Časom sa to zlepšovalo, ale trvalo to veľmi dlho. Odniesla to celá naša rodina. Poznamená vás to na celý život," priznáva otvorene.

Liečiteľka aj zásah osudu