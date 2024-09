Keď mame povedal pravdu, nevedela ju prijať. Seriálový Sheldon nabral odvahu až vďaka láske svojho života

Pre celý svet je čudáckym vedcom Sheldonom Cooperom zo seriálu Teória veľkého tresku, no nie každý vie, aký je v skutočnom živote. Herec Jim Parsons sa rozhodol ísť na konkurz na seriál po tom, ako si prečítal scenár. Pochopil, že na úlohu Sheldona sa bude hodiť ako málokto a mal pravdu. Tvorca Chuck Lorre trval na tom, aby herec prišiel na konkurz aj na druhý deň. Chcel si byť istý, že ten skvelý herecký výkon, ktorý videl po prvý raz, nebol len náhodou. Jim Parsons mal jedno tajomstvo, ktoré si so sebou ťahal veľkú časť života. Zverejnil ho až ako tridsiatnik.

Bál sa, že stratí rodinu

Jim Parsons sa narodil do konzervatívnej rodiny v americkom Texase. Všímal si, že je iný ako jeho ostatní spolužiaci. Bavilo ho divadlo, sníval o Broadwayi, no akosi netúžil po svojich spolužiačkach - skôr sa mu páčili spolužiaci. Doma ale nemohol povedať ani slovo. „Vyrastal som medzi ľuďmi a v kultúre, kde sa to neoslavovalo,“ priznal pred dvoma rokmi Parsons, ktorý sa bál svojim rodičom povedať pravdu celé roky. „Aj keď som dnes šťastný, stále sa snažím pracovať so strachom, s ktorým som vyrastal. Bál som sa, že keď odhalím, kto naozaj som, stratil by som ľudí, ktorí boli pre mňa dôležití,“ spomínal na náročné detstvo v konzervatívnom prostredí.

Keď začal študovať herectvo, stále nemal odvahu povedať okoliu pravdu. „Obával som sa, že by som musel hrať len gej role. To ma brzdilo,“ vysvetľoval svoje mlčanie. Pri jednej divadelnej hre ale pochopil, že na javisku môže byť kýmkoľvek a vo svojom srdci stále môže byť sám sebou bez toho, aby ho iní súdili. „Keď raz okúsite tú mieru slobody, už niet cesty späť,“ hovoril o časoch, keď sa prestal skrývať. „Všetci moji priatelia to vedeli, vedeli to aj moji kolegovia a zamestnávatelia. V každodennom živote som sa tým viac netajil,“ spomínal Parsons, ktorý chcel pravdu povedať i svojim rodičom.

O otca ale prišiel pri autonehode v roku 2001 a na rozhovor s mamou sa odhodlával ďalšie dva roky. „Obával som sa, že to bude náročný rozhovor a nakoniec aj bol. Budem úprimný, nebola to žiadna zábava,“ priznal herec, ktorý mame povedal pravdu, keď mal 30 rokov.