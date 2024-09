​​Vytiahol zbraň a pokúsil sa uniesť dcéru kráľovnej Alžbety. Princeznú Annu zachránili náhodní okoloidúci

Mala len 23 rokov a bola bezhlavo zamilovaná. Pred mesiacom si za muža zobrala kapitána Marka Phillipsa a keď so svojím manželom odišli na charitatívnu akciu, žiarila šťastím. Presne 20. marca 1974 okolo ôsmej hodiny večer smerovala limuzína s kráľovským symbolom späť k Buckinghamskému palácu, keď musel šofér zrazu prudko dupnúť na brzdu.

Pred kráľovským autom z neznámych dôvodov zastavil biely Ford. Z auta vystúpil muž so zbraňou v ruke a mal len jediný cieľ. Ian Ball chcel uniesť princeznú Annu, jedinú dcéru britskej panovníčky Alžbety II.

Osobný strážca by obetoval aj život

Ball namieril zbraň a prvýkrát stlačil spúšť. Postrelil Anninho osobného šoféra. Potom strieľal druhýkrát, pričom trafil jej osobného strážcu, policajného inšpektora Jamesa Beatona. On mal byť ten, ktorý mal položiť život za princeznú, no jeho zbraň sa náhle zasekla.

„Ozvalo sa pár krátkych prasknutí, tak som zobral svoju pištoľ, zdvihol som ju a vystrelil jeho smerom, ale nič sa nestalo. Očividne sa zasekla,“ spomínal osobný strážca. Útočník doňho napálil celkom tri strely – do hrude, brucha a ruky, keď sa Beaton snažil zablokovať zbraň vlastným telom.

Ball sa potom priblížil k limuzíne a potiahol za dvere. Princezná a jej manžel sa držali kľučky najpevnejšie, ako len vedeli. „Otvor, lebo vystrelím!“ kričal na princeznú Annu. Keď sa manželia snažili pevne držať dvere, dvorná dáma princeznej vyliezla z dverí cez stranu spolujazdca. Do auta sa doplazil zranený inšpektor Beaton, ktorý sa postavil medzi kráľovskú dvojicu a útočníka, ktorý strieľal do auta. „Bol tam Ball so svojou zbraňou, tak som pred neho strčil ruku,“ spomína na útok strážca. Guľka prešla cez okno rovno do jeho ruky.

Vtedy ho postrelil tretíkrát a inšpektora bez zbrane donútil vystúpiť z auta. „Cítil som sa unavený a ako opitý, hoci som nepil. Chcel som si len ľahnúť,“ povedal Beaton, ktorý silno krvácal. Po útočníkovi skúsil vyštartovať zranený vodič, no tomu Ball ihneď strelil do hrude. Šofér bol takmer smrteľne zranený. Ako prvý prišiel na miesto činu 22-ročný policajt Michael Hills, ktorý si myslel, že je svedkom dopravnej nehody. Pristúpil k útočníkovi a dotkol sa jeho ramena. Ten sa ihneď otočil a strelil Hillsa do brucha. Pred kolapsom policajt pozbieral všetky sily a cez vysielačku zavolal posily.

Drsný slovník princeznej

Odstavené kráľovské auto si všimol aj okoloidúci vodič, ktorý zaparkoval svoje auto pred bielym Fordom, aby zabránil Ballovmu úteku. „Nebuď hlupák. Polož zbraň,“ varoval ho ďalší okoloidúci, bulvárny novinár, ktorý chcel zachrániť princeznú. Násilník nabil zbraň a vystrelil posledný raz. Guľka zasiahla spomenutého novinára, ktorý sa pokúsil zasiahnuť. Boli len dvesto metrov od kráľovského paláca. Ballovi už nič nebránilo v tom, aby princeznú Annu uniesol.