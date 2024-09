Skutočný príbeh svetoznámeho veterinára pre všetkých milovníkov zvierat

Áno, Fitzpatrick je až bolestne úprimný a otvorený; možno vám po lícach potečú slzy...no jeho príbeh o láske a strate je proste brilantný.

„Venované každému, kto hľadá hrejivú, bezpodmienečnú lásku.

Nech vám Keira svojou radosťou zo skutočného života rozžiari cestu tak, ako ju rozžiarila mne,“ píše v úvode autor Noel Fitzpatrick.

Keira je výnimočná psia bytosť. Vlastní kľúč k Noelovmu srdcu od chvíle, keď ju zazrel po prvý raz. Je to preto, lebo Keira nesúdi. Keď má Noel problémy, pripomína mu, že má robiť len to, čo vie najlepšie. A keď vidí všade tmu, Keira je vždy pripravená ukázať mu cestu späť do svetla.

Foto: Ikar

Ako píše Noel (a hovorí ako z duše nám všetkým, ktorí milujeme zvieratá a psy zvlášť):

Keira nebola vždy poslušná; v skutočnosti ma často nahnevala mnohými svojskými kúskami. Napoly rozžutá papuča, roztrhnuté vrece na odpadky, odkrútený vodovodný kohútik a zaplavená miestnosť… No v okamihu, keď na mňa uprela svoje nevinné oči, som jej všetko odpustil.

Naučila ma odpúšťať iným, ale aj sebe. Bola pravdou a zmierením zabaleným do nespútaného chlpatého chumáča. Často som mal pocit, že nie som dostatočne dobrý, v nej som však nachádzal skutočnú oporu aj vtedy, keď neposlúchala.

Môžeme sa líšiť, a predsa byt rovnakí. Nemusíme sa zhodnúť vo všetkom.

Ak sa zhodneme v tom najdôležitejšom.

A to sú sušienky?

Nie, láska.

Keira a ja je inšpiratívny, s citom vyrozprávaný a uzdravujúci príbeh s pôvabnými ilustráciami, ktorý nás učí, ako prijať vzostupy a pády, radosť a smútok, temnotu a svetlo, všetko, z čoho je utkaný náš život.

Foto: Ikar

Noel Fitzpatrick je neuroortopedický veterinárny chirurg, zakladateľ veterinárnych centier Fitzpatrick Referrals v Surrey, hviezda populárnej televíznej šou Supervet na Channel 4 a autor bestsellerov.

Ráno na Vianoce 2022 som sa zobudil s plačom. Keira bola mŕtva.

Mama bola mŕtva. Môj sen vybudovať dve najväčšie veterinárne nemocnice na svete bol mŕtvy. Zdalo sa, že všetko, na čom mi záleží, nezadržateľne odchádza a v duchu som zatúžil odísť aj ja. Zaboril som hlavu do vankúša a v tej chvíli som začul Keirin šepot. Neotváral som oči, aby som si uchoval pocit, že je skutočne pri mne. Opäť som sa odovzdal jej láske a vpustil som ju dovnútra. Tak vznikla táto kniha.