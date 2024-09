Ide ďalej so zdvihnutou hlavou. Eva Pavlíková sa na svoje narodeniny podelila o krásnu myšlienku

Verí, že bude lepšie. Eva Pavlíková pred dvomi dňami oslávila narodeniny a na sociálnej sieti vyslovila nádejné slová, že bude kráčať ďalej so zdvihnutou hlavou za lepšími zajtrajškami, ktoré podľa nej musia nastať. Okrem toho sa tiež dočkala krásnych reakcií nielen od kolegov hercov, ale aj od svojich fanúšikov.

Mala šťastie

Eva Pavlíková je už 40 rokov verná nitrianskemu divadlu, no prvé životné aj javiskové kroky urobila v rodných Košiciach. Umelkyňa k herectvu smerovala už od detstva, keďže chodila na spev, balet aj spoločenské tance. „Hrávala som v amatérskom Malom štúdiu v Košiciach, s ktorým sme vyhrávali všetky možné súťaže, lebo nás viedli profesionálni tvorcovia. Na druhej strane, v škole mi išla veľmi dobre matematika a na gymnáziu som chodila do triedy s rozšíreným vyučovaním chémie. Okrem herectva na Vysokej škole múzických umení som si dala prihlášku aj na Chemicko-technologickú fakultu,“ prezradila herečka v rozhovore pre Dobré noviny.

Už dlhé roky tak pôsobí na divadelných doskách nitrianskeho divadla a herectvo je podľa jej slov práca ako každá iná. „Po štyridsiatich rokoch pôsobenia v divadle musím povedať, že ju mám stále rovnako rada. Možno som mala šťastie, že herectvo je pre mňa zároveň koníčkom a preto do divadla chodím s radosťou dodnes a stále rovnako si veľmi užívam, keď dostávame od divákov silnú spätnú odozvu,“ hovorí Eva Pavlíková.

Ide ďalej so zdvihnutou hlavou

Legendárna herečka oslávila 17. septembra 64 rokov. „Letí to, ale keď to číslo zameníte na eurá, nie je to veľa,“ uviedla Eva s potmehúdskym úsmevom. „Idem ďalej so zdvihnutou hlavou a vierou, že lepšie bude. Musí byť,“ vyslovila nádejné prianie.

Dočkala sa tiež krásnych reakcií nielen od kolegov z brandže, ale aj od svojich fanúšikov. „Evi, veľa, ešte veľa, veľa lásky, hudby, divadla, umenia, všetkého, čo ťa povznáša a inšpiruje,“ napísala jej napríklad moderátorka Soňa Müllerová.