Po rozvode zostala na syna sama. Lenka Hriadelová našla rodinnú pohodu, až keď spoznala futbalistu Petra

Život nebýva vždy ako prechádzka ružovou záhradou a občas nám naservíruje aj to, čo by sme nečakali či nechceli. Svoje o tom vie aj Lenka Čviriková Hriadelová, ktorá sa po rozpade prvého manželstva musela popasovať s tým, že na výchovu a starostlivosť o syna zostala sama.

Ani po príchode do Bratislavy sa známej športovej moderátorke život neobrátil k lepšiemu. V kariére sa jej síce darilo, no šťastie v láske nemala. Až keď stretla o päť rokov mladšieho futbalistu Petra Čvirika, svitla jej nádej, že on by pre ňu mohol byť tým pravým mužom pre ňu. Petrovi sa sympatická blondínka tiež zapáčila, dokonca sa pre ňu rozviedol so svojou prvou ženou. Manželstvo moderátorky a futbalistu trvá dodnes.

Foto: TASR - Miroslav Košírer

Lákalo ju herectvo

Lenka Hriadelová sa narodila 25. júla 1973 v Humennom, čiastočne tak pochádza z rusínskeho prostredia. „Doma sme hovorili po slovensky. Moja mama je Rusínka, otec pochádza z Púchova. Prázdniny sme však trávili na dedine u mojej babky vo Volici a tam sa hovorilo len po rusínsky,“ spomína si v rozhovore pre portál rusyn.sk na detstvo na východnom Slovensku.

Lákalo ju herectvo, preto z rodného mesta odišla študovať na košické konzervatórium, kde úspešne absolvovala odbor hudobno-dramatické umenie. Odtiaľ jej kroky smerovali do Bratislavy a v roku 1993 sa začala pohybovať v mediálnej brandži. Pôsobila vo Fun rádiu, v Slovenskej televízii i v Slovenskom rozhlase.

Bojovala s predsudkami

Keď v roku 2002 prišla od súkromnej Televízie JOJ ponuka stať sa súčasťou redakcie športového spravodajstva, tejto šance sa Lenka okamžite chopila. Otvorene však priznala, že vo svojich moderátorských začiatkoch bojovala s predsudkami.

„Asi chlapi bojovali s predsudkami, lebo majú patent aj na šport. Žena predsa nemôže nič o športe ani vedieť, už vôbec ani robiť, ani nič. Žena má iba variť... ale nie. Samozrejme, že sme sa posunuli. Áno, trvalo to zopár rokov,“ uviedla v rozhovore pre domovskú televíziu a dodala, že aj kolegovia časom pochopili, že s tou Lenou sa dá aj to pivo vypiť. „Teraz je to už iné, ale zo začiatku to nebolo jednoduché,“ vysvetlila.

Na syna zostala sama