Voľným okom nezistíte, či je jedovatá, tvrdí špecialistka. Cuketu treba zjesť, keď dosiahne istú veľkosť

Dajú sa ľahko vypestovať, použiť na sladké aj na slané recepty, je z nich bohatá úroda, sú diétne a veľmi obľúbené. Čakať, kým cukety v záhrade dorastú do obrovských rozmerov sa však neoplatí. Časom sa v nich totiž začínajú tvoriť i jedovaté látky, ktoré môžu byť pre telo nebezpečné. Či sú však v cukete už prítomné, zistíte celkom jednoducho.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/katiklinski

Najlepšie je cukety zozbierať zo záhradky, keď majú okolo desať centimetrov. Takéto cukety sa dajú konzumovať celé a nemusia sa šúpať. „Tie veľké majú objemnú stredovú časť so semenami, ktorú vlastne aj tak nekonzumujeme a šupka tiež už nemusí byť úplne chutná, takže ju ošúpeme,“ vysvetlila českému Blesku špecialistka na výživu Margit Slimáková.

A ako na tie spomínané jedovaté látky? Voľným okom nebezpečnú cuketu neodhalíte, dôležitým indikátorom je v tomto prípade chuť. Látky, ktoré sa v tejto zelenine časom začínajú tvoriť, sú totiž intenzívne horké. Jediným problémom by bolo, keby ste cuketu pridali do korenistého jedla, ktoré by jej horkú chuť zamaskovalo.

Nezabúdajte teda podľa odborníčky na jednoduché pravidlo: „Predtým, než pridáte cuketu do nejakého komplikovaného jedla, treba ju ochutnať. Ak je horká, nekonzumujte ju,“ radí Slimáková, podľa ktorej cukety produkujú horčiny z celkom pochopiteľného dôvodu – aby sa ochránili pred škodcami.