Piatok trinásteho bol pre ňu tým najšťastnejším dňom. Do života Ivany Kuxovej pribudla veľká radosť

O hereckom páre Ivana Kuxová a Peter Brajerčík je známe, že si svoje súkromie strážia a s osobnými vecami sa s verejnosťou či fanúšikmi veľmi nedelia. Málokto napríklad tušil o ich svadbe či o spoločných potomkoch. Podobne je to aj v prípade ich tretieho dieťatka, ktoré podľa týždenníka Život porodila Ivana Kuxová v tichosti minulý piatok trinásteho.

Zbalil ju na pomelo

Spoznali sa v divadle a na javisku sa do seba aj zamilovali. Peter Brajerčík Ivanu Kuxovú stretol na divadelných doskách pri inscenácii Rechnitz - Anjel skazy a okamžite sa do nej zahľadel. „Skúšali sme v Slovenskom národnom divadle, kde sme mali spolu veľmi odvážne scény. A tak sa to nejako celé zomlelo,“ prezradila Ivana pre denník Sme.

Peter však po Ivane dlho túžil a robil množstvo vecí, aby sa jej dostal do hlavy. Bizarná vraj bola aj jeho baliaca technika, ktorou ju chcel zaujať. Herec totiž jedného dňa z ničoho nič zazvonil pred jej dverami. Nič netušiaca Kuxová otvorila a tam stál on. Začal spievať, tancovať a žonglovať. Na záver svojho netradičného vystúpenia vytiahol ovocie a daroval jej pomelo so slovami: „Aby ťa život nepomlel, tu máš pomelo.“

Mila, vitaj!

Ivana je však rada, že to Peter nevzdal a vytrval. Dnes spolu vychovávajú dvoch synov, Felixa a Emila, a podľa najnovších správ pribudla do rodiny aj dcérka Mila. To, že herečka v tichosti a tajne priviedla na svet tretieho potomka, a to konkrétne v piatok trinásteho, prezradil moderátor Martin Nikodým.

Ten totiž na sociálnej sieti zverejnil fotografiu z divadla, ku ktorej napísal: „Dnes v divadle veľký deň. Včera, v piatok 13-teho medzi nás pribudol malý človiečik, Mila. Vitaj!“