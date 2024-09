FOTO: Obloha nad Slovenskom vyčarila krásnu kombináciu. Pozrite sa, ako vyzeralo dvojité nebeské divadlo

Po dňoch plných dažďa sa obloha znova o niečo viac rozjasnila a v noci z utorka na stredu sa na nej už dal pozorovať nie jeden, ale rovno dva nebeské úkazy. Ako informuje iMeteo.sk, okrem výnimočného septembrového supersplnu došlo aj k čiastočnému zatmeniu Mesiaca, ktoré vzniká v momente, keď Mesiac zatieni Zem.

Jeden z najväčších splnov

Nadránom sa oba javy dali na oblohe pozorovať voľným okom. Necelých 11 hodín po maxime zatmenia bol Mesiac dostatočne blízko k Zemi a tí, ktorí v tom čase už nespali, sa tak stali svedkami jedného z najväčších splnov tohto roka.

Foto: iMeteo/Monika Szmenková

V tomto prípade išlo len o čiastočné zatmenie Mesiaca v pravom hornom rohu, no napriek tomu, že percentuálne nebolo veľké, dalo sa jasne spozorovať. Marek Husárik z Astronomického ústavu SAV vysvetlil, že za Zemou nevzniká klasický tieň, ale aj polotieň. Oba si môžeme predstaviť ako dve sústredné kružnice, pričom vnútorná symbolizuje tieň a vonkajšia polotieň.

Odhryznuté z Mesiaca

„Ak sa Mesiac dostane do tieňa, hovoríme o úplnom zatmení Mesiaca. Teoreticky by sme Mesiac nemali vidieť, no vďaka atmosfére Zeme preniká do tieňa červená zložka slnečného svetla,“ vysvetľuje a dopĺňa, že to je tiež dôvodom, prečo má Mesiac na chvíľu hnedý či červený odtieň, ktorý sa postupne znova mení ten klasický.

Foto: iMeteo/Peter Polak

Počas noci teda nastalo čiastočné aj polotieňové zatmenie. Druhé z menovaných prebehlo, pretože Mesiac zasiahol polotieň Zeme, čiastočné zatmenie zas preto, že bol v polotieni a trochu aj v tieni Zeme. „Vtedy len menšia alebo väčšia časť povrchu Mesiaca je tmavšia od okolitého povrchu. Ľudovo vravíme, že je z Mesiaca odhryznuté,“ dokončil Husárik.