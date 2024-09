Nezastavil ju ani ničivý výbuch sopky. Odborníci prinášajú skvelú správu o ozónovej vrstve Zeme

Ozónová vrstva Zeme je „na ceste k dlhodobej obnove“ aj napriek ničivej erupcii v južnom Pacifiku. V utorok o tom informovala Svetová meteorologická organizácia (WMO), informuje správa agentúry Reuters.

Aké sú trendy?

Podľa aktuálnych trendov sa ozónová vrstva obnoví na úroveň z roku 1980 nad Antarktídou približne do roku 2066, nad Arktídou do roku 2045 a do roku 2040 i nad zvyškom sveta, uvádza agentúra OSN.

Vypustenie balóna so sondou k monitorovániu ozonovej vrstvy Foto: Wikipedia

Napriek sopečnej erupcii v blízkosti súostrovia Tonga v roku 2022, ktorá viedla ku krátkemu obdobiu úbytku ozónu nad Antarktídou, boli straty podľa výročného bulletinu o ozóne iba malé. Ozónová vrstva chráni Zem pred ultrafialovým slnečným žiarením spájaným s rakovinou kože, či inými zdravotnými rizikami.

Symbol nádeje

Úspech Montrealského protokolu, ktorým sa zakázalo hromadné používanie chemických zlúčenín ohrozujúcich ozónovú vrstvu, sa stal „symbolom nádeje“, uviedol generálny tajomník OSN António Guterres. Protokol vstúpil do platnosti v roku 1989 a hovorí o odstránení chlórfluórovaných uhľovodíkov (CFC) a iných škodlivých látok pre ozónovú vrstvu.