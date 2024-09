Začínal ako muzikant, dnes nás všetkých rozosmieva. Spoznáte štramáka, ktorý sa takmer narodil na svadbe?

Pochádza z muzikantskej rodiny a hudba mu je odjakživa veľmi blízka - a to doslova. Takmer sa na pódiu narodil. „Naši hrali na svadbe, moja mama speváčka počas nejakej piesne kričí na otca: Voda, voda! Veď sa napi, zakričal jej. Lenže to bola plodová voda,“ so smiechom rozpráva pre Plusku. Aj keď má mladík z fotografie na tvári vážny výraz, poznáme ho ako večne usmiateho speváka, skladateľa a moderátora. Hovorí sa, že je jedným z najuznávanejších a najtalentovanejších hudobníkov, akých tu máme.

Spoznávate chlapca z fotografie?