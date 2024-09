Výsledky novej štúdie prekvapili. Toto sa stalo ľuďom, ktorí štyri týždne jedli odporúčané porcie mrkvy

Zelenina by mala byť každodennou súčasťou vyváženého jedálnička. Môžete ju jesť surovú, varenú, celú či nakrájanú, je plná vitamínov a skrýva v sebe oveľa viac, ako by ste čakali.

Malý krok pre zdravie

Urobiť niečo pre zdravie sa podľa odborníkov dá aj malými krokmi, nemusí ísť o drastickú zmenu zo dňa na deň. Myslí si to aj vedkyňa Marry Harper Simmons, ktorá sa tentoraz zamerala na príjem živín z takzvanej baby mrkvy. K výskumu ju inšpiroval fakt, že len zlomok ľudí počas dňa skonzumuje odporúčané množstvo koreňovej zeleniny. Len tri porcie baby mrkvy týždenne pritom aj podľa Americkej spoločnosti pre výživu výrazne zvýšia v tele pomer dôležitých živín.

Výskumníčka zároveň oceňuje praktickú veľkosť spomínaného druhu mrkvy a mnoho variácií, ako sa dá rýchlo a efektívne zjesť. „Môžete ju len chytiť do ruky a ísť. Namočíte si ju do humusu, dokonca som videla ľudí, ktorí si ju namáčajú do arašidového masla alebo ich jednoducho jedia samotné,“ tvrdí pre CNN.

Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Pon Esakki Sundar

Do štúdie vedci zapojili tri skupiny mladých dospelých. Prví prijímali namiesto zeleniny výživové doplnky, ďalšia skupina jedla trikrát týždenne odporúčané množstvo baby mrkvy a ľudia v poslednej skupine neprijímali ani vitamíny, ani samotnú zeleninu. Po štyroch týždňoch mali výskumníci v rukách prekvapivé závery.