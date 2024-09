Po jej smrti pokračoval v milej tradícii. Príbeh manželov s výnimočne silným putom dojal tisícky ľudí

To je presne to, čo dnešný svet potrebuje. Takú lásku, akú mali oni jeden k druhému, hovorí ich dcéra.

Taká silná láska, ktorou oplývali, sa vo svete hľadá len veľmi ťažko. Clarence sa so svojou manželkou Carolyn zoznámil, keď bola ešte tínedžerka. Po roku sa vzali a ďalších 63 rokov strávili budovaním vzťahu, aký má len málokto. Časom si dokonca vytvorili milú tradíciu, ktorú posledných desať rokov života pravidelne dodržiavali.

Mladý Clarence so svojou Carolyn. Foto: reprofoto YouTube WTOC

Takú lásku ste nevideli

„ Nikto sa neľúbi viac ako ja a moja žena navzájom. Vždy som chcel to, čo chcela ona, a ona chcela to, čo som chcel ja, “ opísal pán Clarence lokálnej televízii WTOC, ktorý so svojou milovanou ženou chodieval celú dekádu jedávať do obľúbenej miestnej reštaurácie. V októbri 2013 však zrazu do podniku zavítal bez nej, milovaná Carolyn totiž zomrela.

Jej manžel sa však tradície nemienil vzdať, a tak sa s neprítomnosťou drahej manželky vyrovnal po svojom. Internet obleteli srdcervúce fotografie a videá.