Tvrdil, že do chomúta už druhýkrát nevstúpi. Richard Müller nakoniec znova povedal áno dlhoročnej láske

Hoci hovoril, že sa už neožení a už sa nikdy nechce dožiť toho, že by sa mu rozbila ďalšia rodina, nakoniec do toho išiel znova. Richard Mülller sa totiž podľa informácií týždenníka Plus 7 dní minulý týždeň vo štvrtok po druhýkrát oženil.

Romantická prechádzka

„Nemal som ja nikdy v živote nikoho radšej ako človeka, s ktorým som mal dve deti. To sa nedá,“ hovoril kedysi Richard Müller o bývalej manželke Soni, no nakoniec opäť našiel šťastie v láske. Do Češky Vandy Wolfovej, ktorá bola topmanažérkou reklamného obra Olgivy, sa zamiloval v New Yorku.

Prvýkrát ju pritom videl, keď mala len 15 rokov. Ako začínajúca žurnalistka totiž so spevákom robila rozhovor. Už vtedy vraj vedela, že Richard má veľké srdce. Ich cesty sa vďaka práci počas rokov niekoľkokrát preťali, no iskra medzi nimi preskočila až za veľkou mlákou. Ona v New Yorku bývala a on tam išiel nahrať dosku. „Tak sme sa po rokoch stretli a snáď osem hodín sme sa prechádzali po Manhattane, ja som bola na ihlách,“ smiala sa Vanda, ktorá rýchlo pochopila, že medzi priateľstvom a láskou je veľmi tenká čiara.

Utajená svadba

A napriek tomu, že po rozpade manželstva so Soňou Müllerovou vyhlasoval Richard, že sa už neožení, zdá sa, že láska vyhrala. „Svadbu neplánujeme. Ja som už bol raz ženatý a nevyšlo to. Už by som sa nikdy nechcel dožiť toho, že by sa mi rozbila ďalšia rodina,“ tvrdil pred trinástimi rokmi umelec.

Nakoniec do toho mal ísť znova a na utajenej romantickej svadbe u našich českých susedov na Morave vraj povedal áno svojej milovanej Vande. Svadobná hostina sa podľa týždenníka Plus 7 dní mala konať v zámockej stodole a na svadbu malo byť pozvaných okolo sto hostí vrátane Richardových detí z prvého manželstva. Dôkazom mala byť aj fotografia, ktorú zverejnil rodinný priateľ.