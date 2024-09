Držíte si tieto veci na kuchynskej linke? Odložte ich, podľa expertov si tým zbytočne komplikujete život

Veľký kávovar, vedľa neho hriankovač, použité šálky, špinavý riad a množstvo doručenej pošty. Príprava jedla v takomto prostredí nikoho neláka, najmä ak sa všetky tieto veci nazbierajú na kuchynskej linke a pohltia väčšinu priestoru. Nejde však len o praktickú záležitosť, niektoré veci jednoducho nemajú v kuchyni čo robiť a to aj napriek tomu, že ich tam väčšina ľudí bežne skladuje.

7. Kuchárske knihy

Sú v nich síce recepty, ktorých príprava sa dá zrealizovať jedine v kuchyni, no podľa špecialistov na organizovanie domácnosti ich treba odložiť do úplne inej časti domu. Najvhodnejším miestom je polička v knižnici alebo skrinka, v ktorej budú chránené pred všetkým neporiadkom z kuchyne. Takýmto spôsobom si budete môcť v knihách aj po rokoch zalistovať bez toho, aby na vás z ich stránok „kričala“ omáčka zo špagiet či fľaky po paradajkovej polievke.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

6. Olej

Môže byť výhodné mať ho poruke či rovno na kuchynskej linke, no z bezpečnostného hľadiska sa tým vystavujete riziku. Podľa portálu The Spruce môže udržiavanie olejov v blízkosti zdrojov tepla spôsobiť, že sa rýchlo pokazia alebo sa roztaví plastová fľaša, v ktorej je olej naliaty. Preto je najrozumnejšie uložiť ho do tmavej skrinky či do špajze.

5. Nabíjačka na telefón

V prvom rade sa na kuchynskej linke môže rýchlo a jednoducho poškodiť, v druhom rade je takéto jej umiestnenie neestetické. Nabíjačky do kuchyne jednoducho nepatria, najlepšie je odložiť ich do ľahko dostupnej zásuvky.