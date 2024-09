Rodičia jej vzťah s černochom zakázali a ona roky ľutovala, že ich počúvla. Napokon sa znovu našli

Pred 45 rokmi urobila Jeannie Gustavsonová z amerického Portlandu rozhodnutie, ktoré okamžite oľutovala. Prerušila svoj takmer osemročný vzťah so Steveom Wattsom, spolužiakom z vysokej školy, pretože jej rodina nesúhlasila s ich láskou. Hlavným dôvodom bolo to, že on nebol biely. Po rokoch však Američanka svoju lásku opäť našla a dvojica všetky stratené roky s radosťou dobieha.

Rodičom odpustila

Dnes hovorí, že hoci to bola ťažká skúška, svojim rodičom dávno odpustila. „Oľutovala som to hneď potom, čo som to urobila,“ zaspomínala si Jeanne pre portál KGW News. „Vedela som, že som nemala ukončiť vzťah tak, ako som to urobila, ale v tej chvíli som nevedela, čo iné robiť,“ dodala.

Ako informoval portál Inspire more, výčitky ju sprevádzali po celý život. I preto sa v roku 2022, po 42 rokoch odlúčenia, vydala na sedemmesačnú misiu s cieľom vystopovať svoju prvú pravú lásku. Chcela totiž zistiť, či to medzi nimi ešte stále iskrí. Pátranie napokon dopadlo dobre a Stevea objavila v opatrovateľskom dome v Chicagu, avšak s ťažkým zdravotným postihnutím.

Povedali si áno

Napriek tomu vedela, že sa láska medzi nimi nikdy nevytratila. Jeanne okamžite previezla svojho milého do svojho domu, kde sa oňho ako dlhoročná zdravotná sestra s láskou stará. Teraz spolu žijú a stále sú bláznivo zamilovaní. Svoje city dokonca po rokoch oficiálne spečatili a povedali si áno.

