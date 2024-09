O dievčatá sa v Bratislave nebijeme, povedali mu. Jiří Schelinger skočil do Dunaja a utopil svoj talent

„Čakal som ho v nedeľu na pivo a nedočkal som sa. Bol som v takom strašnom strese, že som sa dokonca šiel v pondelok ráno ostrihať. To podvedomie to už dávno vedelo, ono je totiž strašne múdre. A potom sme sa to dozvedeli.“ Takto na osudnú udalosť spojenú so smrťou Jiřího Schelingera spomínal pre Český rozhlas jeho brat Milan. Slávny spevák odišiel na druhý svet v Bratislave – v tridsiatke utopil svoj obrovský talent v zradnom Dunaji.

Prečítajte si životný príbeh výnimočného umelca, ktorý mohol dodnes tešiť Slovákov aj Čechov svojou hudbou. Jeho pesničku Holubí dům si doteraz púšťajú mnohí.

Foto: Wikimedia Commons/súkromný archív Milana Schelingera

Posledná prechádzka po meste

Bola polovica apríla 1981, keď sa Jiří Schelinger vybral na pozvanie televízie do Bratislavy. Ráno v Prahe nasadol do svojej Cortiny a nasledujúci deň v legendárnej relácii Televízny klub mladých predviedol jeden zo svojich najväčších hitov – pesničku Což takhle dát si špenát, ktorú z hĺbky svojej rockerskej duše nenávidel.

Ubytoval sa na izbe číslo 309 hotela Devín, odkiaľ mal pôsobivý výhľad na Dunaj i na Starý most a po televíznom vystúpení zamieril do vychýreného bratislavského podniku Veľkí Fratiškáni. Kráčajúc nočným Hviezdoslavovým námestím stretol i kamarátku Martinu. „Bola som s priateľom, ale zamilovaná som bola do Jirku, takže ma stretnutie veľmi potešilo,“ priznala po čase pre Plus 7 dní.

O niečo neskôr ich míňali dvaja muži, ktorí Jirka okamžite spoznali a začali vykrikovať ‚Což takhle dát si špenát!‘. Speváka to však nijako neznepokojilo, mal v ten večer výnimočne dobrú náladu. „Bol mimoriadne spoločenský a cítil sa neohrozene. To preňho nebolo prirodzené, preto si myslím, že skôr, ako sme sa stretli, fajčil marihuanu. Za normálnych okolností bol tichší a zakríknutejší,“ poznamenala Martina.

V Bratislave sa chlapi o dievčatá nebijú