Koniec ponocovaniu. Praktická tabuľka vám ukáže, kedy by mali vaše deti ísť spať a kedy majú vstávať

So začiatkom školského roka sa rodičom natíska otázka, kedy je ten správny čas na to, aby svoje deti uložili do postele. Ako uvádza portál Mirror, zdá sa, že tento problém dokáže vyriešiť prehľadná tabuľka, ktorú na sociálnych sieťach kedysi zdieľala učiteľka Stacy Karlsenová. Jednoduchá pomôcka zakrátko pobláznila celý svet.

Rozdiel je len 15 minút

Výskumy opakovane potvrdzujú, že nedostatok spánku deťom škodí. Práve rodičia by mali byť tí, ktorí dohliadajú na dodržiavanie pravidelného času spania podľa veku, ale aj času ranného vstávania svojho potomka. A to bez ohľadu na to, či sú prázdniny, škola alebo víkend.

Práve im by mala pomôcť jednoduchá tabuľka, ktorá slúži ako návod na spánok a následné ranné vstávanie podľa veku detí. Hoci príspevok, ktorý pôvodne zdieľala učiteľka z Wilsonovej základnej školy v americkom Missouri, nie je nový, stále je aktuálny a na sociálnych sieťach vyvolal diskusiu.

Odporúčané časy

Napriek tomu, že si ho jedna skupina schváli, druhá je zásadne proti nemu. Uvedené informácie hovoria, že sedemročné dieťa, ktoré potrebuje vstať o 7:00 ráno, by malo ísť spať o 20:15 hod., zatiaľ čo 10-ročné dieťa vstávajúce o 6:30 by malo byť v posteli už o 20:30 hod.