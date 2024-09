Ivana Gáborík otvorila tému, ktorá trápi väčšinu rodičiek. Po druhom pôrode musela vyhľadať pomoc

Diastáza nie je len estetický problém prevísajúceho brucha, ale ide o funkčný problém celého organizmu. Pod týmto pojmom sa označuje oddelenie brušných svalov, ktoré poskytujú dôležitú oporu chrbtovým svalom a orgánom. Najčastejšiu príčinou diastázy je tehotenstvo. Svoje o tom vie aj známa tanečníčka a dvojnásobná mama Ivana Gáborík.

Ako sa zbaviť diastázy?

Ako bábätko rastie, brucho sa zväčšuje a prirodzene sa natiahne aj brušná dutina. Ak je tlak na svaly príliš veľký, môže dôjsť k pretrhnutiu brušného väziva, a teda k oddeleniu svalov. Aj keď sa po pôrode bruško opäť stiahne, pravé a ľavé brušné svaly zostanú rozostúpené, čo sa prejaví vypuklým bruškom, teda diastázou.

Týmto problémom trpí až 60 percent rodičiek a hlási sa k ním aj Ivana Gáborík. Už dávnejšie priznala, že diastáza ju potrápila po druhom pôrode a tri mesiace po ňom sa s ňou rozhodla niečo spraviť. Diastáza totiž nie je trvalý stav – dá sa odstrániť nielen chirurgicky, ale aj cvikmi.

Roky nevedela, že ju má

„Včera som si dala záväzok, že každý deň si nájdem aspoň 15 až 20 minút na cvičenie, ktoré bude zamerané na diastázu,“ prezradila svojim fanúšikom na Instagrame Ivana Gáborík, ktorá cvičí na rehabilitácii spoločne s fyzioterapeutkou. „Prešli sme si rôzne cvičenia a ich správne technické prevedenia. Kým sa mi bruško neupraví, chcem sa vyhnúť iným cvičeniam so závažím, aby sa mi diastáza nezhoršila,“ popísala svoj stav.

Pod príspevkom sa rozbehla veľká diskusia a mnohé ženy tanečníčke ďakovali za to, že otvorila citlivú tému, ktorá však trápi mnohé z nich. „Aj ja som to riešila, ale až štyri roky po pôrode, pretože som ani netušila, že ju mám. V pôrodnici nás nikto neupozornil na to, ako rehabilitovať brucho, aby sa žena cítila znovu atraktívna. U nás panuje skôr názor, keď žena takto vyzerá po pôrod je to normálne a je to daň za dieťa, čo nie je správne,“ sťažovala sa fanúšička. Mnohé iné sa podelili o skúsenosť, že im pomohlo cvičenie alebo operácia. Všetky ženy sa ale zhodli na tom, že čas venovaný sebe dokáže v každom prípade robiť zázraky. „Táto téma by si zaslúžila, aby sa o nej hovorilo viac,“ dodala na záver komentujúca.