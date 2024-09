Bulvár ju urážal, že je neatraktívne čudo. Bývalej markizáčke Lucke náročná operácia zmenila život

Pre veľké oči a predhryz ju mnohí urážali prezývkou mimozemšťan a v bulvárnom médiu ju jedna redaktorka označila ako „neatraktívne čudo“. „Aj pár milimetrov môže rozhodnúť o tom, či ste atraktívny alebo ste len terčom pre škodoradostné a nevyrovnané osoby,“ hovorila bývalá markizáčka a spisovateľka Lucia Livschitz Kollárová, ktorá odišla zo Slovenska a dnes žije spokojný život vo Švajčiarsku, kde si založila rodinu. Na jar v roku 2022 mnohých prekvapila tým, že sa rozhodla podstúpiť náročnú operáciu sánky a mnohí by ju dnes nespoznali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10150619111573254&set=a.10150583388273254

Centimeter kosti

„Ak ste na očiach verejnosti, musíte mať hrošiu kožu, aj keď vyzeráte bezchybne. Predstavte si, aké to je pre človeka s takým očividným defektom. Môj zovňajšok bol témou komentárov, novinových článkov posmeškov. Napriek tomu som o operácii čeľuste nechcela ani len uvažovať,“ priznávala pre Život Lucia, ktorá nakoniec na jeseň 2021 navštívila špecialistu, ktorý zmenil jej názor.

„Pani Livschitz, to, čo vás vyrušuje na vašom profile, je skeletálna deformita. Máte skrátka nedostatočne vyvinutú spodnú čeľusť. Chýba vám dobrý centimeter. Príroda, žiaľ, vo vašom prípade nemala dostatok sily dokončiť svoju prácu do konca,“ citovala Lucka na svojom blogu slová lekára, ktoré ju veľmi zasiahli.

Nemohla spojiť pery

To, že jej profil nespĺňa štandardy krásy a že mala výrazný predhryz, vedela už od detstva, ale počuť to od jedného z najuznávanejších lekárov bol silný zážitok. „Keď som sa oň večer cez telefón delila s mojou mamou, reagovala povzbudivým zvolaním: Tak to sme mali aké šťastie, že príroda u teba nedorobila čeľusť. Veď ti mohla pokojne nedorobiť aj niečo dôležitejšie! Optimizmus ju jemne opustil, keď som jej opísala, aký masívny operačný zákrok by bol kvôli tomu nedorobenému centimetru nutný,“ prezradila Lucia. Keď jej lekári ukázali, ako by mohla vyzerať po operácii, zmena sa jej zdala dramatická a myslela si, že na zákrok nie je pripravená. Lucku však netrápil len estetický vzťah, ale aj zdravotné ťažkosti.

Pre spomínaný chýbajúci centimeter kosti nemohla zatvoriť pery, dýchaním cez ústa si vysušovala sliznicu hrdla, často ju trápili infekcie. Aj preto sa rozhodla, že trojhodinovú operáciu, pri ktorej lekár použil vysokootáčkovú pílku, absolvuje. „Dva mesiace po operácii, na ktorú som hľadala odvahu celý život, sa hlásim s posolstvom: operácia čeľuste sa dá prežiť. A zmena je radikálna,“ napísala v marci 2022 bývalá markizáčka, ktorú operácia zmenila nie len zvonka, ale aj zvnútra.