Je zdravá na kĺby a je to poriadna dobrota. Pri varení huspeniny podľa Kamily Magálovej sa neponáhľajte

Hovorí sa, že je najlacnejším liekom na kĺby a kosti. Okrem toho, že je zdravá, je aj chutná. Huspenina patrí k tým jedlám, ktoré majú na Slovensku množstvo nadšených fanúšikov a platí o nej, že čím viac si na jej príprave dáte záležať, tým je lepšia. O jeden zo svojich overených receptov na túto pochúťku sa podelila aj herečka Kamila Magálová.

Kamila je roky známa ako vychýrená kuchárka a stalo sa jej dokonca aj to, že niektorých kuchárov vo vlastnom hoteli musela naučiť variť. „Stalo sa, že jeden z nich uvaril rizoto a každé zrniečko bolo od­delené. Tak som mu povedala, že to nie je správne, pretože rizoto má byť mazľavé,“ spomína pre Varechu. Hoci žije sama, doma má tri chladničky a tak ju nič nemôže zaskočiť.

Ak sa Kamila čo i len trochu nudí, ako prvé zamieri do kuchyne a niečo chutné si uvarí. Je veľkou gurmánkou, obľubuje kvalitné recepty, dobré jedlo a keby mohla jesť všetko, čo by chcela, už by mala podľa jej slov určite aj sto kíl.

Huspenina podľa jej receptu je taká dobrá, že vás doslova prenesie v čase.

Huspenina od Kamily Magálovej

Recept nájdete na ďalšej strane: