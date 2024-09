Týchto 10 vecí bežne skladujeme v kúpeľni, no nemajú tam čo robiť. Niektoré z nich vás prekvapia

Kúpeľňa je jednou z najpoužívanejších miestností v dome a často slúži aj ako skladisko toho, čo sa inde nezmestilo. Práve prostredie, ktoré v nej je, však môže byť živnou pôdou pre choroboplodné zárodky a neustále zmeny teploty aj vlhkosti vzduchu môžu poškodiť mnoho vecí, ktoré sa v nej bežne skladujú.

Zatiaľ čo niektoré produkty pobyt v tejto časti domu bez problémov vydržia, iné by mali byť uložené na úplne inom mieste. Portál Private Property prišiel so zoznamom desiatich vecí, ktoré by ste mali z kúpeľne čo najskôr presunúť inam. Niektoré z nich tu necháva položené väčšina ľudí.

10. Jednorazové holiace strojčeky

Ak ste už strojček použili a chcete si ho ešte odložiť na poličku, nie je to koniec sveta. Stačí ho poriadne vysušiť. Pri nových produktoch je to však iné. Ak sú skladované v kúpeľni, toto prostredie ich ničí ešte predtým, ako sa začnú používať. Dlhodobé vystavovanie vlhkosti spôsobuje oxidáciu a hrdzavenie kovu, preto by sa radšej mali skladovať v spálni či vo vzduchotesnej nádobe.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

9. Šperky

Podobne, ako je to pri holiacich strojček, aj kov v šperkoch môže v kúpeľni rýchlejšie oxidovať a kaziť sa. Náušnice, retiazky či náramky tým pádom strácajú lesk alebo dokonca farbu. Navyše, môžu ľahko vykĺznuť z ruky a spadnúť do odtoku. Oveľa bezpečnejšie je uchovávať ich na toaletnom stolíku v inej miestnosti domu.

8. Knihy

Mnoho ľudí obľubuje teplý kúpeľ a dobrú knihu v ruke. Vlhkosť a papier však nejdú dokopy, papier absorbuje vlhkosť a tak vzniká ideálne prostredie pre rast plesní a baktérií, najmä ak knihy ostanú v kúpeľni aj po kúpeli. Okrem toho táto vlhkosť knihy znehodnocuje, poškodzuje a deformuje.