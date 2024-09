Vyhýbal sa rodine a chcel skočiť zo strechy. Brat Kate Middleton prvýkrát opísal aj vzťah so švagrom

„Život už nie je hodný žitia. Premýšľam o samovražde. Uvažujem o spôsoboch, ako zomrieť, aby som sa dostal z tejto horskej dráhy, ktorá ma dostáva na pokraj šialenosti. Cítim sa nepochopený a úplne som zlyhal,“ hovoril si brat princeznej Kate, James Middleton, ktorý už čoskoro vydá svoju autobiografiu „Zoznámte sa s Ellou: Pes, ktorý mi zachránil život“, v ktorej prvýkrát prehovorí o viacerých dôležitých témach. V knihe otvoril tému duševného zdravia, no odkryl aj zákulisie života v kráľovskej rodine.

Schovával sa za zamknutými dverami

„Som šťastný, že mám milujúcu rodinu. Všetkých som ich však odohnal. Neodpovedám na ich telefonáty a emaily. Pozvania na stretnutia nechávam bez povšimnutia. Schovávam sa za zamknutými dverami,“ vravel si James Middleton v časoch, keď si v živote siahol na dno.

„Mám čierne myšlienky. Neviem, čo mám urobiť, aby som ich zastavil. Rozmýšľam, že skočím zo strechy. Kto ma nájde? Taxikár? Sused? Ak by som to urobil, mohlo by to byť brané ako tragická nehoda? Ak by si ľudia mysleli, že to bola samovražda, tak by to moja rodina brala ešte horšie,“ napísal vo svojej autobiografii britský podnikateľ. Ako priznal, jediným dôvodom, prečo svoj život neukončil skokom z londýnskej strechy, bol jeho pes Ella.

„Predstavujem si môj život bez nej. Čo by robila ona bezo mňa? Navzájom sa potrebujeme. Čo by sa s ňou stalo, ak by som zomrel? Ako dlho by čakala v byte, než by ma niekto našiel? Bola mojou spoločnosťou, nádejou, podporou. Nekonečne ma milovala,“ vysvetľoval brat princeznej Kate. Jeho milovaná sučka Ella mu venovala hypnotizujúci pohľad, ktorý ho zachránil. James bol podľa vlastných slov už cestou na strechu, keď v očiach svojho verného psa uvidel znamenie, aby zišiel z rebríka do bezpečia. „Je to dôvod, prečo som neurobil ten fatálny skok. Je to Ella, pes, ktorý mi zachránil život,“ napísal.

Prvé stretnutie s Williamom

James je dnes hlboko vďačný, že dal životu šancu, pretože v roku 2018 stretol svoju manželku Alizee a dnes sú hrdými rodičmi ročného syna. V novej knihe brat budúcej kráľovnej opísal aj to, kedy zistil, že William je pre Kate naozaj ten pravý.